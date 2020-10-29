 Putin′den Montrö Sözleşmesi vurgusu | DÜNYA | DW | 09.04.2021

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DÜNYA

Putin'den Montrö Sözleşmesi vurgusu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Putin’in Erdoğan’a, Montrö Sözleşmesi’nin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Foto: Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus liderin Erdoğan'a Montrö Sözleşmesi'nin hükümleri doğrultusunda belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurguladığını belirtti. Açıklamaya göre görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna krizi ile Suriye ve Libya'daki durum ele alındı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda da söz konusu görüşmede, "Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı" bildirildi.

Türkiye görüşmenin içeriğine dair ayrıntılı bilgiler vermezken Kremlin'in açıklamasında Putin'in, Erdoğan'ın talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne dair fikirlerini paylaştığı ve bu konuda 2015 yılında imzalanan Minsk anlaşmalarının "alternatifsiz bir dayanak" olduğunu söylediği belirtildi. Moskova'nın bakış açısına göre Ukrayna bir yandan Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerinden kaçarken, bir yandan da Donbass bölgesinde durumu kızıştıracak provokatif eylemlerde bulunuyor.

Zelenskiy Ankara'ya geliyor

Bu arada son dönemde Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy cumartesi günü İstanbul'a gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Burada yapılacak olan Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin (YDSK) 9. toplantısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte katılacak olan Zelenskiy'nin, Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili olarak da Erdoğan'la görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Son yıllarda ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkaran Türkiye ve Ukrayna pek çok ortak savunma sanayi projesine imza attı. Bu kapsamda Ukrayna Türkiye'den çok sayıda SİHA (silahlı insansız hava aracı), İHA (insansız hava aracı) ve bunların yer kontrol istasyonlarını satın alırken, Türkiye de Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki Okean tersanesinde Ukrayna ile ortak korvet üretmeyi planlıyor.

Ayrıca Ukrayna uçak şirketi Antonov tarafından üretilen AN-178 kargo uçağının ortak üretimi de iki ülke arasında halihazırda müzakere edilmekte.

DW,DHA / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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