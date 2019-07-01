Putin'den Libya için İdlib uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Libya'yla ilgili uyarıda bulundu.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib vilayetindeki militanların Libya'ya akın ettiğini söyleyen Putin, bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rus lider, Libya'da durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek Moskova'nın bu ülkede savaşan tarafların ateşkes ilan etmesini ve sorunların siyasi çözümü için görüşmelere başlamasını istediğini söyledi.

Libya'da biri ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde, diğeri ise başkent Trablus'ta olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libya Ulusal Ordusu adlı askeri güçlerin komutanı Halife Hafter ile ittifak hâlinde olan Tobruk hükümetinin uluslararası alandaki en büyük müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olarak biliniyor. Tobruk yönetiminin, Rusya ile Fransa'dan da diplomatik ve askeri destek aldığına inanılıyor.

Putin, İtalya Başbakanı ile görüşmesinden önce Vatikan'da Papa ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası kamuoyunun büyük bölümü tarafından tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Türkiye, Katar ve belli oranda da İtalya'nın desteğini alıyor.

Hafter güçlerinin yaklaşık üç ay önce Trablus'u ele geçirmek için karadan ve havadan saldırılar düzenleyerek gerçekleştirdiği askeri operasyon hedefine ulaşmamıştı.

Trablus'ta geçen Salı gecesi gerçekleşen bir hava saldırısında ise sığınmacıların gözaltında tutulduğu bir merkez hedef alınmıştı. Gözaltı merkezindeki bir hangarın vurulduğu hava saldırısında en az 44 sığınmacı hayatını kaybederken 130'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından Trablus hükümeti, Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nu suçlamıştı. Libya Ulusal Ordusu ise yakınlardaki bir milis mevkisini hedef aldığını ancak hangarı vurmadığını duyurmuştu. Ordu sözcüsü Halid el Mahcub, Trablus hükümetine bağlı askeri güçlerin, sığınmacıları "cephaneliklere yerleştirerek canlı kalkan olarak kullandığını" iddia etmişti.

DW,rtr,AP/CÖ,BK

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