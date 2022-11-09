Putin‘den LGBTİ+ karşıtı kararname

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "başka ülkelerden gelen ve LGBTİ+ propagandası yüzünden var olan tehditlere karşı Rusya'nın savunulması" için bir kararname imzaladı. Kararnamede "geleneksel değerlerin Rus toplumunun temel değerleri" olduğu vurgusu yapılarak Moskova'nın "terör örgütleri, kimi kitlesel medya kuruluşları, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer dost olmayan devletlerden gelen tehditlere karşı kendisini savunmak için derhal acil tedbirler almak zorunda olduğu" savunuldu.

"LGBTİ+ propagandası Rus aile yapısını bozabilir"

Putin'in imzaladığı kararnamede ayrıca "Belli kuruluşlar ile Rusya topraklarından gelecek tehditlere karşı geleneksel değerlerin savunulması gerektiği" ibaresinin de yer aldığı dikkat çekti. Tehdit olarak görülen söz konusu kuruluşlar ve kişilerin, "yabancı fikirleri Rus toplumunun içine taşıyabileceği ve geleneksek olmayan cinsel birliktelik propagandasıyla geleneksel Rus aile yapısını bozabileceği" de iddia edildi.

Ortodoks Kilisesi’nden destek

Ukrayna savaşında da Moskova ve Rusya lideri Putin’in yanında yer alan Ortodoks Kilisesi kararnameden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Kilisenin üst düzey temsilcilerinden Fyodor Lukyanov, resmi haber ajansı Tass’a yaptığı açıklamada "Kararname sayesinde insanlarımız ve çocuklarımız kirden/pisliklerden korunacaktır" diye savundu.

Rusya’da parlamento da son günlerde, 2013'te çıkarılan ve reşit olmayan çocukları eşcinsellikten koruma amaçlı olduğu savunulan yasal düzenlemenin kapsamının genişletilmesi konusunda tartışmalar yürütüyor. Tartışmalarda, yasanın kapsamının yetişkinleri de içerecek biçimde genişletilmesinin ele alındığı bildiriliyor.

Hak savunucuları, yasasının kapsamının genişletilmesi halinde ülkede LGBTİ+ birlikteliklerine yönelik her türlü sözün doğrudan yasak olacağı uyarısı yapıyor.

AFP / ETO, BK