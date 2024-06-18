Putin'den Kuzey Kore'ye Ukrayna teşekkürü

24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret edecek olan Rusya lideri Putin, Pyongyang yönetimine Ukrayna konusunda verdiği destek için teşekkür etti.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine gerçekleşen ziyareti öncesinde Pyongyang yönetimine, ülkesinin Ukrayna'daki savaşına verdiği destek için teşekkür etti. Putin, haber ajansı KCNA ve Rodong Sinmun gazetesine konuk olarak yazdığı makalede "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki özel askeri harekâtı kararlılıkla desteklemesini takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı. Moskova, Ukrayna'daki savaşı "özel askeri harekât" olarak tanımlıyor.

Bu ziyaretin "ikili iş birliğini daha yüksek bir düzeye çıkartacağını" ve Rusya ile Kuzey Kore arasında "karşılıklı ve eşit iş birliğinin geliştirilmesine" katkı sağlayacağını kaydeden Putin, her iki ülkenin de "çok yönlü ortaklığı aktif olarak geliştirmeyi sürdürmekte" belirtti.

"ABD'nin uzun yıllardır sürdürdüğü ekonomik baskı, provokasyon, şantaj ve askeri tehditlerine rağmen" Kuzey Kore liderinin ülkesinin çıkarlarını savunmasından övgüyle söz eden Putin, Moskova ve Pyongyang'ın Birleşmiş Milletler nezdinde "ortak çizgi ve ortak konumunu koruduğunu" vurguladı.

Stratejik ortaklık belgesinin imzalanması bekleniyor

Rus haber ajanslarının Kremlin kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Putin'in Kuzey Kore'yi ziyareti sırasında aralarında "stratejik ortaklık" anlaşmasının da bulunduğu "önemli belgelerin" imzalanması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Eylül 2023'te Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti Fotoğraf: Vladimir Smirnov/AFP

24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret edecek olan Rusya Devlet Başkanı, Kuzey Kore'ye ilk ziyaretini 2000 yılında gerçekleştirmiş ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un babası Kim Jong İl ile bir araya gelmişti.

Pyongyang, Rusya'ya silah tedarik ederek Ukrayna'ya yönelik saldırılarını desteklemekle suçlanıyor. Putin'in ise Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere ek mühimmata ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Kremlin'in açıklamasına göre Putin, Kuzey Kore'deki temaslarının ardından Vietnam'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

ABD yakınlaşmadan kaygılı

ABD, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmadan ve bunun Ukrayna ve Güney Kore'nin güvenliğine yönelik olası etkilerinden kaygı duyduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby dün Washington'da yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret nedeniyle kaygı duymuyoruz. Ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesi bizi kaygılandırıyor" dedi. Rusya ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmanın "Ukrayna halkını" etkilemesinden kaygı duyduklarını belirten Kirby, "Ukrayna'daki hedefleri vurmak için Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin kullanıldığını biliyoruz" ifadelerine yer verdi. Kirby, diğer yandan da bunun Kore Yarımadası'ndaki güvenliği de tehdit edebilecek bir durum olduğuna işaret etti.

AFP/JD, BÖ

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