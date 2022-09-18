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Vladimir PutinFotoğraf: Sergei Bobylev/Pool Sputnik Kremlin/AP/picture alliance
PolitikaRusya

Putin'den Kırgızistan ve Tacikistan'a barış çağrısı

12 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan ve Tacikistan liderlerini arayarak, çatışmalara barışçıl çözüm bulunmasını istedi. Bölgede yaşanan çatışmalarda Pazar günü en az 36 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaşanançatışmaların  sona erdirilmesini talep etti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin cumhurbaşkanları ile telefonda görüşen Putin'in, her iki tarafa, sorunlara barışçıl bir çözüm bulma ve diplomatik yollarla çözme çağrısı yaptığı duyuruldu. Putin'in ayrıca, Rusya'nın iki eski Sovyet ülkesinin sınırında istikrar sağlanması için katkı yapmaya hazır olduğunu belirttiği aktarıldı. 

İki ülke arasında yaşanan çatışmalarda geçen hafta en az 71 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cuma günü ateşkes üzerinde anlaşmış olmasına rağmen çatışmalar devam etti.

Tacik askerlerin açtığı ateş sonucu Kırgızistan tarafında bir ev yandı - (16.09.2022)
Tacik askerlerin açtığı ateş sonucu Kırgızistan tarafında bir ev yandı - (16.09.2022)Fotoğraf: Syrgak Baktyjarov/SNA/IMAGO

Pazar günü Kırgızistan'dan yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 36 kişinin hayatını kaybettiği, 137 bin kişinin sınır bölgesinden daha güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi. Hayatını kaybeden 36 kişi için Kırgızistan'da Pazartesi günü ulusal yas ilan edildi. Tacikistan'dan Pazar günü gelen bilgilere göre ise, Tacikistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 35.

Topraklarında Rus askeri üsleri barındıran ve Moskova'nın müttefiki konumunda olan iki ülke arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle sık sık gerilim yaşanıyor. İki ülke vatandaşları arasında 2021 yılı Nisan ayında sınırda yaşanan gerilim, her iki tarafın bölgeye asker göndermesiyle tırmanmış ancak savaş tehlikesi varılan ateşkesle bertaraf edilmişti. Bu yıl Ocak ayında da sınır muhafızları arasında kısa süreli çatışma yaşanmıştı.

 

rtr/ AI,ET

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