Putin'den İdlib'de "ortak devriye" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberinde üst düzey bir heyet ile Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İkilinin bire bir ve sonrasında heyetler arası görüşmelerinin ardından gerçekleştirdikleri basın toplantısında Suriye'deki iç savaş, S-400 füze sistemleri ve ikili ticarete ilişkin mesajlar verildi.

Putin, Astana ve Soçi süreçleri dâhilinde Suriye'nin İdlib vilayeti ile ilgili olarak alınan kararlara değindi ve bugüne kadar Türkiye'nin gözlem faaliyetleri yürütmesinin öngörüldüğü bölgeye ilişkin "ortak devriye" açıklaması yaptı.

Rusya Devlet Başkanı, "Temelde müşterek devriye faaliyetlerine, en azından iki taraftan da devriyeye başlıyoruz" ifadesini kullandı, ancakbölgedeki gözlem faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine dair bir uzlaşı sağlanamadığını belirtti. Putin, "Şu ana kadar bir gözlem merkezi kuramadık ama eminim yakında bunu yapacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan da İdlib'deki durumla ilgili olarak, "Şu an itibarıyla atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Çünkü geri dönmemiz mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

"S-400'lerin teslimatı önceliğimiz"

Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında son dönemde gerginlik kaynağı olan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri de gündeme geldi. S-400'lerin teslimatının kendileri için bir öncelik olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı, "Ülkelerimiz savunma işbirliğini arttırmak için ciddi görevlerle karşı karşıya. Bunlardan ilki de S-400 füze sistemleriyle ilgili yaptığımız sözleşme ile belirtilen teslimatın Türkiye'ye yapılmasıdır" dedi. Putin ayrıca iki ülkenin başka alanlarda da askeri işbirliğine gidebileceğini açıkladı ancak buna ilişkin ayrıntı vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da S-400'lere ilişkin olarak "Bir şeyin akdini, sözleşmesini yapmışsak, bu iş bitmiştir" dedi ve bunun Türkiye'nin "egemenlik hakkı ve tasarrufu" olduğunu vurguladı.

Ticari işbirliğini derinleştirme mesajı

Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sırasında 8'inci Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı gerçekleşirken, toplantıda konuşulan konular uyarınca ikili ticaret ve ekonomik ilişkiler alanlarında da mesajlar verildi.

İki ülke arasında enerji alanında yapılan işbirliğine dikkat çeken Putin, Rusya'dan gelip Karadeniz'den geçerek Türkiye'ye ulaşacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı ile Akkuyu Nükleer Santrali projelerinin önemini vurguladı.

Rusya'nın devlete ait haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Putin "Her iki proje de en yüksek çevresel ve teknolojik gerekliliklere ve standartlara hizmet edecek şekilde tasarlanmış olup, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamada en önemli bileşenler olacak" ifadesini kullandı.

Erdoğan da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması hedefi taşıdıklarını belirtti ve 2018 itibarıyla gelinen noktada bunun 26 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, "Amacımız, dengeli bir ticaret yapısıyla değerli dostumla hedef olarak belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yeni yollar bulmaktır" şeklinde konuştu.

DW,DHA,AFP,dpa,rtr/ÇÖ,BK

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