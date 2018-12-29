 Putin′den Erdoğan′a Avrasya mesajı | DÜNYA | DW | 30.12.2018

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DÜNYA

Putin'den Erdoğan'a Avrasya mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl mesajında iki ülkenin Avrasya'da güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için işbirliğini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dâhil birçok lidere yeni yıl için tebrik mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus lider, Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Avrasya'da barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için her iki ülke halkının menfaatine uygun tüm alanlarda karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurma doğrultusundaki çalışmanın devam edeceğine inancının tam olduğunu" belirtti.

Mesajında Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarılan Putin, 2018'de Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesinin inşasına başlandığını ve TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kısmındaki inşaatının tamamlandığını da hatırlattı.

İkili işbirliği konusunda yeni alanların da belirlendiğinin belirtildiği mesajla ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rus lider, Moskova ve Ankara'nın gösterdikleri ortak çabalarla, Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi çözüm sürecindeki ilerlemeye belirleyici bir katkıda bulunduğunu vurguladı" denildi.

Esad'a güvence

Putin'in yeni yıl mesajı gönderdiği liderler arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da vardı. Putin, yıllardır hem siyasi hem de askeri destek verdiği Esad'a yolladığı mesajda, "terörizmle mücadele, devletin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma" konularında Suriye hükümeti ve halkına yaptığı kapsamlı yardımı sürdürme sözü verdi.

Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mesajda ise "stratejik istikrarı ve uluslararası güvenliği sağlama konusunda en önemli faktörün Rusya-ABD ilişkileri olduğunu vurguladığı" açıklandı. Kremlin'in açıklamasında, "Putin, Rusya'nın ABD ile en geniş kapsamdaki bir ajandada diyaloğa açık olduğunu teyit etti" denildi.

DW/CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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