Putin'den "dış güçlere dikkat" uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, isim vermeden Batılı ülkeleri Rusya'nın gelişimini önlemek ve ülkeyi dışarıdan yönetmek istemekle suçladı.

Putin, istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Yönetim Kuruluna hitaben yaptığı konuşmada, "Bu, uluslararası ilişkilerin doğal bir parçası olan rekabet değil, kalkınmamızı sekteye uğratma, yavaşlatma, dış sınırlarımız ve çevremizde sorunlar yaratma, iç istikrarı bozma, Rus toplumunu birleştiren değerleri zayıflatma ve son aşamada bazı eski Sovyet cumhuriyetlerinde tanık olduğumuz şekilde Rusya'yı zayıflatıp dışarıdan yönetimi kabul etmeye mecbur bırakma hedefini güden kararlı ve son derece saldırgan bir politika" ifadelerini kullandı.

"Bazı ülkelerin Rusya ve küresel kalkınmanın merkezi olan diğer bağımsız ve egemen devletlere yönelik hasmane tutumlarını saklama gereği bile duymadığını" söyleyen Putin, temelsiz suçlamalarla uluslararası büyük projelerin bloke edilmeye çalışıldığını, Rusya'ya yönelik temelsiz enformasyon kampanyalarıyla ekonomik ve diğer yaptırımlara başvurulduğunu kaydetti.

Kendisi de eski bir ajan olan Putin, Rusya'nın iç işlerine müdahale için istihbari araçların da kullanıldığını belirterek Rus karşı istihbarat birimlerinin geçen yıl yabancı istihbarat servislerine çalışan 72 resmi ajan ve 423 muhbiri ifşa ettiğini açıkladı.

Duma seçimleri ile ilgili uyarı

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'da bu yıl yapılacak seçimlere işaret eden Putin, "doğal siyasi rekabet" ile "demokrasi ile ilgisi bulunmayan, ülkenin istikrarı ve güvenliğini zayıflatmaya çalışan, kendilerini finanse eden dış çevrelerin çıkarlarına hizmet verenlerin eylemleri" arasında belirgin bir çizgi çekilmesi gerektiğini söyledi.

Küresel dijital alanın önemli bir jeopolitik rekabet alanı haline geldiğini belirten Rus lider, siber güvenlikte yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu kaydetti. Putin, geçen yıl aralarında hükümet sitelerinin de bulunduğu internet sitelerine yapılan siber saldırıların yaklaşık yüzde 350 oranında arttığını kaydetti.

DW/BK,SSB

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