Putin'den Biden'a yanıt: "Tamamen saçmalık"

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanırsa bir NATO ülkesine saldıracağını öne süren ABD lideri Biden'a yanıt veren Putin, bu iddiayı "tamamen saçmalık" olarak tanımladı.

Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazandığı takdirde bir NATO ülkesine saldıracağını iddia eden ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt verdi.

Rus devlet televizyonu Rossiya'da yayımlanan söyleşide Rusya'nın bir NATO ülkesini işgal etme ihtimali bulunup bulunmadığına dair soruyu yanıtlayan Putin, ABD Başkanı'nın bu doğrultudaki iddiasını "saçmalık" olarak tanımladı.

"Bu tamamen saçmalık. Kaldı ki Başkan Biden'ın da bunu anladığını düşünüyorum" diyen Putin, bu açıklamadan ABD liderinin Rusya konusundaki kendi "hatalı politikasını" haklı çıkarmaya çalıştığının anlaşıldığını belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya'da yayımlanan söyleşide Putin, "Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşması için hiçbir sebep ya da çıkarı yok. Ne jeopolitik, ne ekonomik, ne siyasi ne de askeri çıkarı" dedi.

Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Haziran 2021'deki Cenevre buluşmasından bir fotoğraf Fotoğraf: Saul Loeb/Pool via REUTERS

Rusya lideri, "Birbirimizin üzerinde toprak iddiamız yok, (NATO ülkeleriyle) ilişkilerimizi bozma arzumuz da yok" diye ekledi.

Biden geçen hafta yaptığı açıklamada, "Putin Ukrayna'yı alırsa, orada durmayacaktır" iddiasını ortaya atarak Rusya'nın bir NATO müttefikine de saldıracağı yönünde tahminde bulunmuştu.

ABD Başkanı Biden geçen yıl da NATO ile Rusya arasındaki olası bir doğrudan çatışmanın Üçüncü Dünya Savaşı anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Putin'den Finlandiya uyarısı

Putin diğer yandan kısa süre önce NATO'ya katılan Finlandiya ile Rusya arasında bu adım nedeniyle "sorunlar" yaşanabileceğini ifade etti.

Daha önce NATO'yu Rusya'nın sınırlarına doğu genişlememesi için defaatle uyaran Putin, Finlandiya hamlesine karşılık olarak kendilerinin de Rusya'nın kuzeybatısında yeni bir askeri bölge oluşturacaklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı "(Batı) Finlandiya'yı NATO'ya sürükledi. Onlarla bir sorunumuz mu vardı? Yirminci yüzyılın ortalarındaki toprak sorunları dâhil, tüm ihtilaflar uzun süre önce çözüldü... Orada hiçbir sorun yotu. Ama artık olacak. Çünkü Leningrad askeri bölgesini inşa edeceğiz ve orada belli bir sayıda askeri birimimizi yoğunlaştıracağız" dedi.

Rusya ile bin 340 kilometrelik sınırı bulunan Finlandiya, geçen Nisan ayında NATO'ya katıldı.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,EC

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