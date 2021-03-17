 Putin′den Biden′ın ″katil″ sözüne yanıt | DÜNYA | DW | 18.03.2021

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DÜNYA

Putin'den Biden'ın "katil" sözüne yanıt

Rusya lideri Putin, kendisine "katil" diyen ABD Başkanı Biden'a psikolojiye atıf yaparak yanıt verdi. Putin, Biden'ın "kendi özelliklerini başkalarına yansıttığı" açıklamasını getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik "katil" suçlamasına yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden'ın kendi özelliklerini başkalarına yansıttığını söyledi.

Putin, 78 yaşındaki Biden'ın sözleriyle ilgili bir soruya "Ona ne yanıt vereyim ki? Sağlıklı kal derim, sağlık dilerim" yanıtını verdi. İyi dileklerinin ironi olarak algılanmaması gerektiğini söyleyen Putin, ardından psikoloji konusuna girerek Biden'ın kendi kaygılarını karşısındakine yansıttığını savundu.

"Her ülke ve milletin geçmişinde vahim, dramatik ve kanlı olaylar vardır. Ama diğer milletler ve ülkeleri değerlendirirken onlara aynaya bakar gibi bakarız. Çünkü diğerlerinde hep kendi özelliklerimizi görürüz ve biz nasılsak onların da öyle olduğunu düşünürüz. Bir kişinin hareketlerini buna göre değerlendiririz" dedi.

Atom bombası, Kızılderililer ve ırkçılığa gönderme

ABD'nin İkinci Dünya Savaşında Japonya'ya atom bombası atması, yerli Amerikalıların katledilmesi gibi olaylara atıfta bulunarak, bu ülkenin acılarla dolu bir mirasa sahip olduğunu belirten Putin, mevcut ırkçılık tartışmalarına gönderme yaparak "Yoksa 'Siyahların Hayatı Değerlidir' (Black Lives Matter) hareketi nereden çıkacak?" diye konuştu.

Biden, ABC News televizyonunun "Putin'in bir katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "Evet, öyle" yanıtını vermiş ve Putin'in ABD seçimlerine müdahale girişiminin bedelini ödeyeceğini söylemişti. Amerikan istihbaratı, Rusya'nın Donald Trump'ın başkanlığa yeniden seçilebilmesi için yardım etmeye çalıştığını ortaya atmış, bu suçlama Kremlin tarafından reddedilmişti.

Putin'in açıklaması öncesinde Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Biden'ın "katil" açıklamasını "çok kötü" bir ifade olarak nitelendirmiş, "Tabii ki tarihte böyle bir şey görülmüş değil" demişti. Peskov ABD-Rusya ilişkilerinin "çok kötü" durumda olduğunu belirterek Biden yönetiminin ilişkileri iyileştirmekle ilgilenmediği eleştirisinde bulunmuştu.

Biden'ın sözlerinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da Washington Büyükelçisi Anatol Antonov'u istişareler için merkeze çağırmıştı.

 

AP,dpa,rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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