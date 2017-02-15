Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10'uncu günde sürüyor. Günün öne çıkan önemli gelişmeleri şöyle:

- Rusya Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin tahliye edilmesi amacıyla geçici ateşkes uygulayacağını duyurdu.

- Rusya'yı ateşkese uymamakla suçlayan Ukraynalı yetkililer, Mariupol'dan sivillerin tahliye edilmesinin ertelendiğini bildirdi.

- UNHCR, Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının 1,5 milyona çıkabileceği tahmininde bulundu.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın bir görüşme yapacağı açıklandı.

TSİ 17.00 Putin'den Batı'ya: "Yaptırımlar savaş ilanı gibi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının "savaş ilanı gibi" olduğunu belirtti. Putin, "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" ve "tarafsız bir statüye" sahip olmasını istediklerini söyledi. Putin ayrıca, Ukrayna'nın "uçuşa yasak bölge" ilan edilmesini isteyen ülkelerin Rusya tarafından "çatışmanın tarafı" olarak değerlendirileceğini ifade etti. Ülkede sıkıyönetim ilan etme planı olmadığını belirten Putin, "Sıkıyönetim saldırının dışarıdan geldiği hallerde kullanılmalı. Şu anda böyle bir durumla karşı karşıya değiliz, umarım olmayız da..." dedi.

TSİ 16.45 Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

TSİ 16.30 Blinken: Polonya "cömertlik ve liderlik" sergiledi

Resmi bir ziyaret kapsamında Polonya'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüşmesinde Polonya'ya NATO içindeki çabaları ve Ukrayna'dan yüz binlerce mültecinin kabul edilmesi nedeniyle teşekkür etti. Blinken, Polonya'nın Avrupa'daki güvenlik dengesinin tehdit altında olduğu ve milyonlarca kişi için kriz oluşturan bir anda "cömertlik, liderlik ve kararlılık" sergilediğini belirtti. Polonya'nın Ukrayna savaşının başlamasının ardından 787 bin dolayında Ukraynalı mülteciyi ülkeye kabul ettiği belirtiliyor.

TSİ 16.00 Çavuşoğlu: Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirilmesine karşıyız

Resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, "Özellikle Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirilmesine biz prensip olarak herkes gibi karşıyız. Haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu konuda da çabalarımızı artırarak devam ediyoruz" dedi. Çavuşoğlu, her iki ülkeyle iletişim kurabilen Azerbaycan ve Türkiye'nin savaşın durdurulması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

TSİ 15.30 Alman kamu yayın kuruluşları ARD ve ZDF Rusya yayınlarını askıya aldı

CNN, BBC gibi birçok uluslararası yayın kuruluşunun ardından Alman kamu yayın kuruluşları ARD ve ZDF de Rusya'dan yapılan yayınların askıya alındığını açıkladı. Açıklamada, yayınların durdurulmasına Rusya'da cuma günü kabul edilen yeni medya yasası gerekçe gösterildi. Yeni yasal düzenleme Rus ordusu hakkında "sahte haber" yayanlara 15 yıla kadar varan hapis cezası öngörüyor.

TSİ 15.00 UNHCR: Mülteci sayısı 1,5 milyona çıkabilir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeyi terk eden mültecilerin sayısının pazar akşamına kadar 1,5 milyona çıkabileceğini duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi halihazırda bu sayının 1 milyon 300 bin dolayında olduğunu açıkladı.

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar Çocuklara hoşgeldin karşılaması Rumen Daniela Druta Romanya-Ukrayna sınır kapısı Siret'te gönüllü olarak insanlara yardım ediyor. Asıl mesleği bu değil. Suceava kentindeki bir okulda çalışıyor. Burada sınır kapısında Ukrayna'daki savaştan kaçan çocuklara yardım ediyor. Onları kucaklayarak moral vermeye çalışıyor.

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar Afet Önleme Dairesi çalışanlarından destek Romanya Afet Önleme Dairesi çalışanları da sınır kapısında. Siret'te Ukrayna'dan gelen insanlar için çadırlar kuruyorlar.

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar Anneler ve çocukları Siret'te özellikle Ukrayna'dan gelen anneler ve çocukları dikkat çekiyor. Kadınlar ısıtılan çadırlardan, Ukrayna'da kalan eşlerini, erkek arkadaşlarını arıyor, durumları hakkında bilgi veriyorlar. Çünkü 18-60 yaş arasındaki erkeklerin Ukrayna'yı terketmelerine izin verilmiyor.

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar Korku, soğuk ve çaresizlik Siret'e gelen insanların çoğu günlerdir yollarda oldukları için aşırı yorgunlar. Romanya'ya ayak bastıklarında birçoğu rahatlama yaşıyor ve gözyaşlarına boğuluyor.

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar Evcil hayvanlar moral oluyor Kaçanların bir kısmı en iyi arkadaşları, ev hayvanlarını da yanlarında getirmiş. Psikologlar evcil hayvanların insanlara bu savaş dönemindeki zorlukları, travmaları atlatmada yardım ettiğini söylüyor.

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar Yabancı öğrenciler de Ukrayna'yı terkediyor Ukrayna'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin dörtte birini Afrika ülkelerinden yabancı öğrenciler oluşturuyor. Tıp fakültesi öğrencileri John ve Emmanuel Gana'dan. Rusya'nın işgali başlamadan kısa bir süre önce Romanya'ya kaçmışlar. Şimdi Romanya'dan ülkelerine dönmeyi bekliyorlar.

Ukrayna'dan Romanya'ya kaçan kadın ve çocuklar Savaşa rağmen gülümseyen çocuklar Sınır kapısı Siret'te görev yapan gönüllülerin çoğu Ukrayna'dan kaçan çocukların çok korkmalarına ve buradaki aşırı soğuğa rağmen gülmelerinin kendileri için en büyük moral kaynağı olduğunu anlatıyor.



TSİ 14.30 Mariupol'de tahliyeler durduruldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiği bölgelerden tahliyelerin durdurulduğu doğrulandı. Rus ablukası altındaki Mariupol kenti yetkilileri, Rusya'nın ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle sivillerin tahliyesinin ertelendiğini duyurmuştu.

TSİ 13.50 Ukrayna: Tahliyeler ertelendi

Ukraynalı yetkililer, Rus birliklerin ablukası altındaki Mariupol'dan sivillerin tahliye edilmesinin ertelendiğini duyurdu. Bir kent yetkilisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus tarafı ateşkese uymadığı ve hem Mariupol'u hem de çevresini ateş altında tuttuğu için sivil halkın tahliyesi güvenlik gerekçesiyle ertelendi" dedi.

TSİ 13.05 Rusya: İzole olmadık

AB ve ABD'nin yaptırımları sonrası uluslararası toplumdan izole edildiği değerlendirmeleri yapılan Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya, ABD ve AB tarafından izole edilebilmek için çok büyük" açıklaması yaptı. "Dünya Batı'dan daha büyük" diyen Peskov, Batı'yla birlikte hareket eden ülkelerin Rusya'ya karşı bir "çete" gibi davrandığını belirterek, Rusya'nın bu "ekonomik çeteye" tepki göstereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

TSİ 13.00 Erdoğan Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi. NTV yayınında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın yarın Putin ile görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanımız yarın Putin'e Türkiye'de görüşme olabileceğini söyleyecek. Ateşkese şans verin, insani koridor oluşturalım. Bu savaş uzarsa hem Rusya için hem Ukrayna için bütün bölge için büyük bir yıkım olacaktır" dedi.

TSİ 12.50 Ukraynalı yetkililer, Rusya'yı ateşkesi uygulamamakla suçluyor

Mariupol yetkilileri, kenti ablukaya alan Rus birliklerinin insani koridorlarla sivillerin tahliyesini sağlamak için kabul edilen ateşkesi tam olarak uygulamadığı suçlamasında bulundu. Ukraynalı yetkililer, Rus tarafı ile tahliye koridorunda silahların susması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Geçici ateşkesi uyarınca sivillerin TSİ 12.00 ile 15.00 arasında kentten ayrılması öngörülmüştü.

TSİ 12.30 Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Sivillerin tahliyesi için daha fazla anlaşma yapılacak

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, sivillerin tahliyesini sağlayan insani koridorlar oluşturmak için Rusya ile daha fazla sayıda anlaşma yapılmasının beklendiğini açıkladı. Rus birliklerinin kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'dan yapılan tahliyelere işaret eden Geraşçenko, "Kesinlikle diğer bütün bölgeler için de bu tür anlaşmalar yapılacak" dedi.

TSİ 12.00 Geçici ateşkes ilan edilen Mariupol'den tahliyeler başlıyor

Sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edilen Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'den tahliyeler başlıyor. Yetkililer, TSİ 12.00 ile 17.00 saatleri arasında sivillerin kentten ayrılabileceğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin ateşkesi uygulamaya başladığını açıkladı ancak bu bilginin yanı sıra ateşkesin ne kadar süreceği veya diğer bölgeleri de kapsayıp kapsamayacağı teyit edilemedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sosyal medyada yaklaşık 200 bin kişinin şehirden çıkarılmasının beklendiğini açıkladı. Vereşuk, Donetsk bölgesindeki Volonovaha'dan da 15 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiğini duyurdu.

TSİ 11.30 AB: Rusya ve Belarus'un Baltık Denizi Devletleri Konseyi üyeliği askıya alındı

Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Belarus'un Baltık Denizi Devletleri Konseyi (CBSS) üyeliğinin askıya alındığını duyurdu. AB'den yapılan yazılı açıklamada, bu kararın AB'nin ve AB ile benzer görüşleri paylaşan partnerlerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ve Belarus'un bu işgale müdahil olmasına verdiği yanıtın bir parçası olduğu belirtildi. Açıklamada, "AB, CBSS üyesi ülkeler (Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Polonya ve İsveç) Rusya ve Belarus'un üyeliklerinin bu ülkelerle uluslararası hukukun temel ilkelerine saygıya dayalı bir işbirliği yeniden başlatılabilene kadar askıya alınması konusunda görüş birliğine vardı" denildi.

TSİ 11.00 Akar: Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok

Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığını ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Olası bir ateşkes durumunda uçakların emniyetli şekilde Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Uçaklarımızın olabildiğince emniyetini sağlamaya yönelik yakın temasımız devam ediyor. Ayrıca uçak mürettebatımız da şu anda Büyükelçiliğimizde misafir edilmekte. İlk fırsatta uçaklarımızı tahliye edeceğiz. Bu sırada eğer imkan olursa oradaki vatandaşlarımızın da Türkiye'ye tahliyesi mümkün olacak" dedi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda da açıklama yapan Akar, " 'Bölgesel sahiplik' ve 'Montrö ilkelerini' kullandığımızda yüzyıla varan süre içinde burada bir güven, istikrar oldu. Bunun bozulmaması lazım. Bu konuda bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu Montrö statüsünün bütün kıyıdaş ülkeler, bütün bölge ve tüm dünya için önemli bir çerçeve olduğunu herkesin bilmesi lazım. Geçmiş yıllara yönelik tecrübelerimizi de ortaya koyduğumuzda, ona göre hareket etmenin önemli olduğunu görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu nedenle Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok, bunu hep birlikte koruyalım" açıklaması yaptı.

TSİ 10.30 Ukrayna: 66 bin 224 kişi savaşmak için ülkesine döndü

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yurt dışında yaşayan 66 bin 224 Ukraynalı erkeğin Rusya'nın işgaline karşı yürütülen savaşa katılmak için ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Reznikov, "Şu anda ülkesini bu güruha karşı savunmak için ülkesine dönen erkeklerin sayısı bu kadar. Bu savaşmaya motive olmuş 12 birlik daha demek! Ukraynalılar, biz yenilmeziz" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de geçici ateşkes uygulanacağını duyurdu

TSİ 09.49 Rusya'dan geçici ateşkes açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin tahliye edilmesi amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkabilmesi için insani koridorların açılacağı belirtildi.

Ukrayna'da Rus birlikleri tarafından kuşatılan Mariupol kentinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti. Boyçenko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, insani sorunların çözülebilmesi için çözüm yollarının arandığını ve "kente gıda ve ilaç temin edilebilmesi için ateşkesin öncelikli olduğunu" söylemişti.

AFP,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe