Putin'den Batı'ya suçlama, Çin'e dostluk eli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda Batı'yı ülkesine karşı komplo kurmakla suçladı. Putin, Çin ile ilişkilerin ise güçlendirileceğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda Batı'ya yönelik suçlamalarını sürdürdü. 11. Uluslararası Moskova Güvenlik Konferansı'na görüntülü mesaj yollayan Putin, Batılı ülkeleri kast ederek, "Halkları birbirine karşı kışkırtan ve devletleri vasal itaate zorlayan, neo-emperyalist yaklaşımla kaynaklarını acımasızca sömüren gizli güçler bulunduğunu" ve "dünyanın birçok bölgesindeki çatışmaların Batı'nın jeopolitik maceraları ve bencil, neo-emperyalist davranışları sonucu çıktığını" iddia etti.

Rus devlet medyasına göre, askeri temsilcilerin çoğunlukta olduğu konferansa 76 ülkeden 800'den fazla temsilci katıldı. Ayrıca Çin'in yeni Savunma Bakanı Li Şangfu da konuklar arasındaydı. Konferansta konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin Hindistan, Vietnam, Myanmar, Moğolistan, Laos, Endonezya ve Bangladeş gibi Asya ülkeleri ile iş birliğini artırmayı amaçladığını söyledi.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ise konuşmasında ülkesinin dünya genelinde 150'den fazla ülke ile askeri iş birliği kurduğunu ve bunu artırmayı amaçladığını belirtti.

Rusya, 17 aydan fazla bir süredir topraklarına saldırdığı komşusu Ukrayna ile savaş halinde bulunuyor. Putin, Rusya'nın saldırgan tavrına tepki gösteren ve yaptırımlar uygulayan Batılı ülkelerini Rusya'ya karşı komplo kurmakla suçluyor.

dpa / TY,ET

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