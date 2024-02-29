Putin'den Batı'ya nükleer savaş uyarısı

Rusya lideri Putin, Batılı ülkelere Ukrayna'ya asker yollamaları halinde ortaya gerçek bir nükleer savaş riski oluşacağı uyarısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusa Sesleniş konuşmasında Batılı ülkelere nükleer savaş uyarısında bulundu. Ukrayna'ya asker yollamaları halinde ortaya gerçek bir nükleer savaş riski oluşacağını söyleyen Vladimir Putin, Moskova'nın Batı'daki hedefleri vurma kapasitesine sahip silahları olduğunu hatırlattı.

Putin Ulusa Sesleniş konuşmasında Rus parlamentosunun hem alt hem de üst kanadı üyeleriyle siyaset, iş, kültür ve din dünyası temsilcilerinden toplamda bin kişiye hitap etti. Batı'nın Rusya'yı zayıflatmanın peşinden koştuğunu söyleyen Putin Batılı liderlerin Rusya'nın iç işlerine karışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta içinde Paris'te düzenlenen uluslararası konferansta ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme fikrine kapalı olmadığını ifade etmiş ancak bu fikir Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından hemen reddedilmişti.

Konuşmasında bu fikre dikkat çeken Putin "(Batı ülkeleri) topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımızın da olduğunun farkına varmalı. Tüm bunlar nükleer silahların kullanıldığı bir çatışmayı ve medeniyetin yıkımı tehlikesini ortaya çıkarıyor. Bunu anlamıyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

Putin, Batı'ya nükleer savaş konusunda uyarıda bulundu Fotoğraf: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Ukrayna'daki savaş Rusya'nın Batı ile olan ilişkilerini 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana en kötü hale getirdi. Putin NATO ile Rusya'nın doğrudan çatışmaya girmesi halinde ortaya çıkacak tehlikeler konusunda daha önce de uyarılarda bulunmuştu.

"Savaşı çizgi film sanıyorlar"

Konuşmasında bir hayli öfkeli olduğu görülen Putin konuşmasında Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler ve Fransa İmparatoru Napoleon Bonaparte'ın başarısız Rusya'yı işgal girişimlerini hatırlattı. "Ancak şimdi sonuçlar açık ara daha fazla trajik olacak" diyen Putin "Savaşı çizgi film sanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın Batı'ya saldırmak istediği yönündeki iddiaları ise "saçmalık" olarak niteledi. Ancak NATO'nun genişlemesi sebebiyle ortaya çıkan tehlike nedeniyle batı kanadını güçlendireceklerini de sözlerine ekledi. Rus lider konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile dünyadaki stratejik güvenlikle ilgili olarak diyalog kurmak istediğini de ifade etti.

Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'ya saldırması sonrasında Moskova ile Washington aralarındaki çeşitli silahsızlanma anlaşmalarını ya askıya aldı ya da iptal etti.

71 yaşındaki Vladimir Putin, Rusya'da 1999-2000 ve 2008-2012 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında da devlet başkanlığı görevinde bulundu. Rusya'nın 2012'den bu yana devlet başkanı olan Putin'in 15-17 Mart tarihlerinde yapılacak seçimlerde 6 yıllığına yeniden devlet başkanlığına seçilmesi bekleniyor.

Reuters, dpa / EC, JD

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