Putin'den Batılı ülkelere misilleme tehdidi

Rusya lideri Putin, Batı üretimi silahların Rus topraklarına karşı saldırılarda kullanılmasına izin veren ülkeleri misillemeyle tehdit etti. Yabancı ajanslara konuşan Putin, Türkiye'ye de bir uyarıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'daki hedefleri Batı üretimi silahlarla vurmasınayeşil ışık yakan ülkelere gözdağı verdi. Putin, Ukrayna'nın uzun menzilli Batı üretimi silahlarla Rus topraklarına saldırmasına izin vermeleri durumunda ABD ve Avrupalı müttefiklerini vuracak mesafedeki ülkelere konvansiyonel füzeler konuşlandırabilecekleri tehdidinde bulundu.

Dün St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul eden Putin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Rus topraklarının vurulması için Batı üretimi silahların kullanılmasına izin verilmesi" çağrısıyla ilgili bir soruya yanıt olarak, Rusya'ya karşı giderek daha da güçlü silahlar kullanılmasına izin vermenin gerilimi ciddi bir şekilde artıracağı ve Batı'yı Rusya ile savaşa sürükleyeceği uyarısı yaptı.

Özellikle Amerikan ATACMS ile İngiliz ve Fransız füze sistemlerine gönderme yapan Putin, Rusya'nın yanıtının, bu füzeleri düşürmek olacağını söyledi.

"Biz de başka ülkelere füze konuşlandırırız"

Rusya lideri, benzer yüksek teknolojiye sahip uzun menzilli füzeleri, Rus topraklarının vurulmasına izin veren devletleri vurmaya yeterli mesafedeki ülkelere konuşlandırmayı da düşündüklerini kaydederek "Topraklarımıza saldırmak için savaş alanına silah göndermeyi mümkün görenler varsa bu tür silahları Batılı ülkelere saldırmak üzere dünyadaki bölgelere konuşlandırmaya bizim niye hakkımız olmasın ki? Yani yanıt asimetrik olabilir. Bunu istişare edeceğiz" diye konuştu.

Rus lider, hangi ülkelere füze yerleştirebilecekleri konusuna ise girmedi.

"Nükleer doktrinimiz hafife alınmasın"

Putin, nükleer savaş riski ile ilgili bir soru karşısında, Batı'nın "Rusya'nın asla nükleer silah kullanmayacağı varsayımında hata yaptığını" belirterek Batılı ülkelerin Rusya'nın 2020 yılında açıkladığı nükleer doktrinini hafife almaması gerektiğini söyledi. Rus lider, "Bizim bir nükleer doktrinimiz var. İçinde ne yazdığına bakın. Birilerinin eylemleri egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüze tehdit oluşturuyorsa elimizdeki tüm araçları kullanmayı mümkün görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus yapımı Topol-M kıtalararası balistik füzesi. Fotoğraf: ARTYOM KOROTAYEV/AP/picture alliance

ABD BaşkanıJoe Biden Ukrayna'ya bazı ABD yapımı silahların Rus topraklarındaki askeri hedeflere karşı kullanılması izni vermiş, ancak 300 kilometre menzilli ATACMS füzeleri ve diğer uzun menzilli silahları bu iznin dışında tutmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da 3 Mayıs'ta Kiev'e yaptığı ziyarette, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki hedefleri vurmada İngiltere'den sevk edilen silahları kullanmaya hakkı bulunduğunu, kullanıp kullanmayacağı kararının Ukrayna hükümetinde olduğunu belirtmişti.

Almanya'ya özel mesaj

Son olarak Almanya da Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv kentinin savunulması için Rus sınır bölgelerine Batı yapımı silahlarla saldırı düzenlenmesine onay vermişti. Batılı ülkeler, Rus topraklarını hedef alan saldırılarda Batı yapımı silahlar kullanılmasına, kendilerini savaşın tarafı haline getireceği gerekçesiyle şimdiye kadar yanaşmıyordu.

Ukrayna'ya sevk edilen Alman Leopard tanklarından biri. Fotoğraf: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Putin özellikle Almanya'yı uzun menzilli Taurus füzelerinin Rusya'ya karşı kullanılması konusunda uyararak "Rus topraklarına düzenlenen saldırılarda bu füzelerden herhangi birini görürsek bu tabii ki Rusya-Almanya ilişkilerini ilelebet tahrip edecektir" dedi. Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusu Almanya'da yoğun tartışmalara yol açmıştı. Başbakan Olaf Scholz Taurus'ların Ukrayna'ya gönderilmesine, Almanya'yı savaşın içine sürükleyebileceği gerekçesiyle temkinli yaklaşıyor.

Türkiye'ye ekonomik ilişkiler uyarısı

Putin'in uluslararası haber ajansları temsilcileriyle yaklaşık üç saat süren toplantısında Türkiye de gündeme geldi. Türkiye'nin son dönemde mali alanda Batı ile yakınlaşma girişimleri ve Batı ülkelerinin Rusya ile ilişkilerin sınırlandırılması için uyguladığı baskıya atıfta bulunan Putin, Rusya ile ilişkilerin kısıtlanmasının Türk ekonomisine kazançtan çok kayıp getireceğini savundu.

Putin, Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, "Bana öyle geliyor ki Türkiye'de hükümetin ekonomik bloğu son zamanlarda kredi almaya, yatırım yapmaya, Batılı finans kuruluşlarından hibe almaya ağırlık veriyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil ama eğer Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur. Bana göre böyle bir tehdit var" ifadelerini kullandı.

Putin ve Erdoğan son olarak geçen yıl Eylül ayında Soçi'de bir araya gelmişti. Fotoğraf: Alexei Nikolsky/AP Photo/picture alliance

Türkiye ile ticari ilişkilerin ve iki ülke ticaret hacminin geliştiğine işaret eden Putin,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) konusunda stratejik bir karar verdiğini belirtti, santral inşaatının takvim doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Ukrayna konusunda Erdoğan'a uyarı

Putin, Türkiye’de kurulması planlanan, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatının idare edileceği doğal gaz merkezine de değinerek Ukrayna'nın bu konuda Türkiye'yi baltalamaya çalıştığını öne sürdü.

Putin, "Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Türkiye, Ukrayna ile bazı alanlarda iş birliği yaparken Ukrayna, Türkiye’ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalışıyor. Bu bir şaka veya herhangi bir şekilde abartma değil. Rus ordusunun elektronik harp sistemleri tarafından iki insansız hava aracı düşürüldü ve Karadeniz sahilindeki gaz pompalama istasyonunun yanına düştü. Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin. Karadeniz altındaki sevkiyat sistemini koruyan gemilere yönelik de sürekli insansız deniz araçlarıyla saldırı yapılıyor" dedi.

rtr,dpa/BK,EC

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