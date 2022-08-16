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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinFotoğraf: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaRusya

Putin'den ABD'ye Ukrayna ve Tayvan suçlaması

3 saat önce

ABD'yi Ukrayna'daki savaşı uzatmaya çalışmakla suçlayan Rusya lideri Putin, Washington'ın Tayvan dâhil dünyanın diğer bölgelerinde de çatışmaları körüklediğini öne sürdü.

https://www.dw.com/tr/putinden-abdye-ukrayna-ve-tayvan-su%C3%A7lamas%C4%B1/a-62819595

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi Ukrayna'daki savaşı uzatmaya çalışmakla suçladı. Rus lider, ABD'nin, Tayvan gibi dünyanın diğer bölgelerinde de çatışmaları körüklediğiniiddia etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki uluslararası güvenlik konferansının açılışında konuşan Putin, "Ukrayna'daki durum, ABD'nin bu çatışmayı uzatmaya çalıştığını gösteriyor. Tamamen aynı şekilde Asya, Afrika ve Latin Amerika'da da çatışma potansiyelini körüklüyorlar" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini kasteden Putin, "Tayvan konusundaki Amerikan macerası, sadece sorumsuz bir politikacının bireysel bir seyahatinden ibaret değil. Bölgede ve dünyadaki durumu kaotikleştirme ve istikrarsızlaştırmaya yönelik ABD stratejisinin kasıtlı ve bilinçli bir parçası" ifadelerini kullandı.

Rus lider, "diğer ülkelerin egemenliğine yönelik küstah bir saygısızlık gösterisi" olarak tanımladığı bu ziyaretin "dikkatlice planlanmış bir provokasyon" olduğunu öne sürdü.

Putin ayrıca, Batılı ülkelerin "NATO benzeri bir sistemi" Asya-Pasifik bölgesine doğru genişletmek istediğini iddia etti.

Rusya'nın Tayvan krizindeki duruşu

Pelosi'nin bu ay başında gerçekleştirdiği ziyaret, ABD-Çin-Tayvan üçgeninde gerilimi tırmandırmıştı. Moskova, bu süreçte, Tayvan'ı "Tek Çin" ilkesi kapsamında kendi topraklarının parçası olarak gören Pekin'le dayanışma göstermişti. Çin dün ABD Kongresi'nden bir heyetin daha Tayvan'a gitmesi üzerine bölgede yeni askeri tatbikatlar düzenlediğini duyurmuştu.

Pekin, ABD'li yetkililerin ziyaretlerini adadaki bağımsızlık yanlısı kampı teşvik edici bir mesaj olarak değerlendiriyor.

Yıllardır Çin tarafından işgal edilme tehdidi altında olan Tayvan üzerindeki bu baskı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iktidarda olduğu dönemde daha da arttı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de Batı'da Tayvan'ın da benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceğine dair endişelere yol açtı.

Tayvan-Çin gerginliği Türkiye'yi nasıl etkiler?

DW,AFP,rtr/CÖ,JD

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