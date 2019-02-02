 Putin′den ABD′ye füze resti | DÜNYA | DW | 20.02.2019

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DÜNYA

Putin'den ABD'ye füze resti

Rusya lideri Putin, INF anlaşmasından çekilen ABD'nin Avrupa'ya füze yerleştirmesi durumunda, hem bu kararı alanlara hem de o silahlara ev sahipliği yapan ülkelere yönelik aynı karşılığı vereceklerini söyledi.

Russland | Putin hält Rede zur Lage der Nation | 2019 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Güçler (INF) anlaşmasından çekilmesiyle Avrupa'ya füze konuşlandırma kararı alması halinde, aynı karşılığı vereceklerini söyledi.

Putin parlamentoda yaptığı yıllık konuşmada ulusal güvenliklerini tehdit edecek bir adıma karşı, Rusya'nın sadece o füzelere ev sahipliği yapan ülkelere değil aynı zamanda bu kararların alındığı "merkezlere" de karşı silahlar konuşlandıracağını ifade etti.

NATO'nun başlıca gücü ABD, Washington ile Moskova arasında 30 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan ve 500 ila 5 bin 500 menzilli füzeleri yasaklayan INF anlaşmasından Rusya'nın şartları ihlal ettiğini öne sürerek çekilmişti. Washington'ın suçlamalarını reddeden Rusya da geçtiğimiz haftalarda anlaşmadan ayrılacağını açıklamıştı.

"İlk konuşlandıran biz olmayacağız"

Putin, Rusya'nın çatışma arayışında olmadığını ve INF'nin bozulmasıyla füze yerleştiren ilk tarafın kendileri olmayacağını belirtti. Konuşmasında ABD'yi "mutlak askeri üstünlük hayallerinden vazgeçmeye" çağıran Putin, Rusya'nın yanıtının "etkili ve tesirli" olacağını söyledi.

ABD'li siyasetçileri olası bir silahlanma yarışının risklerini göz önünde bulundurmaya davet eden Putin, uyarıcı bir üslupla "Diledikleri gibi düşünmek haklarıdır. Ama (riskleri) hesap edebilirler mi? Elbette edebilirler. O zaman geliştirdiğimiz füzelerimizin hızını ve menzili hesap etsinler" diye konuştu. Putin'in bu sözleri parlamentoda büyük alkış topladı.

Russland | Putin hält Rede zur Lage der Nation | 2019

Müzakere mesajı

"Silahsızlanma konusunda müzakereye hazırız ancak yüzümüze kapalı olan bir kapıyı da çalmayacağız" diyen Putin karşı tarafın adımını bekleyeceklerini söyledi.

Halihazırda hem ABD'nin hem de Rusya'nın nükleer füze kapasitesi birbirlerini hedef alabilecek düzeyde bulunuyor. Putin'in konuşması iki ülke arasında 1962'de yaşanan Küba füze krizini akıllara getirdi. ABD'nin Türkiye topraklarına füze konuşlandırmasına, Moskova Küba'ya füze yerleştirerek karşılık vermiş ortaya çıkan askeri gerilim nükleer savaş tehdidi yaratmıştı.

1987 yılında imzalanan INF anlaşması nükleer başlıklı füzelerin Avrupa topraklarına yerleştirilmesine engel olmuştu.

rtr,dpa/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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