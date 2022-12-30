Putin'den ABD, Almanya ve Fransa'ya yılbaşı tebriği yok

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye gibi "dost" ülkelere yılbaşı tebriği gönderdiği, ancak ABD, Almanya ve Fransa liderlerini bu yıl tebrik listesine almadığı bildirildi.

Rusya ile Batı arasında Ukrayna savaşı nedeniyle tırmanan gerilim, Kremlin'in yılbaşı tebrik listesine de yansıdı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yılbaşı tebriği göndermeyeceği bildirildi.

Putin'in Türkiye, Suriye, Venezuela ve Çin gibi "dost" ülkelerin liderlerine yılbaşı tebriği gönderdiğini kaydeden Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD, Almanya ve Fransa ile ilgili olarak ise, "Onlarla şu an herhangi bir temasımız yok. Başkan Putin, bu ülkelerin süregelen dostane olmayan eylemleri nedeniyle tebrik göndermeyecek" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırması Batı dünyasında şok etkisi yaratmış ve Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar devreye sokulmuştu. Batılı ülkeler Ukrayna'ya doğrudan asker göndermemelerine rağmen Kiev yönetimine yoğun silah ve askeri teçhizat desteği sağlıyor.

AFP/BK,JD