Putin'den 50 milyar dolar tepkisi: Bu hırsızlık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı bankalarının bloke koyduğu Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya kredi sağlanmasına tepki gösterdi. Batılı liderlerin yaptığının "hırsızlık" olduğunu söyleyen Putin, "Cezasız kalmayacak" tehdidinde bulundu.

G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği, işgal sonrası Rusya merkez bankasına ait 300 milyar doları dondurmuştu. İtalya'da yapılan G7 zirvesinde taraflar, bu parayı teminat göstererek Kiev'e savaş ve yeniden inşa çabalarında kullanılmak üzere 50 milyar dolar kredi sağlamakta uzlaştı. Kredi tutarının büyük bölümü Washington'dan gelecek. Plana göre, Rus parasına işleyen faiz ise kredinin geri ödemesinde kullanılacak.

Putin, "Yasal zemin arayışları ve kendilerini haklı çıkarmak için buldukları tüm hilelere rağmen bu hırsızlıktır ve cezasız kalmayacak" dedi.

Rus lider ayrıca, Batı ve Moskova arasındaki açmazın "geri dönülemez noktaya çok yakın" olduğunu söyledi, ülkesinin en büyük nükleer cephaneliğe sahip olmasıyla övündü. Putin, daha önce de çok kez nükleer silah kullanma tehdidinde bulunmuştu.

Putin barış şartlarını açıkladı

Batı ittifakının en zengin yedi devleti toplantılarını İtalya'nın güneyindeki Puglia'da sürdürürken konuşan Putin, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için daha önce açıkladığı şartlarını da yineledi.

Çatışmaların derhal durabileceğini ve müzakerelere başlayabileceklerini söyleyen Putin, "Eğer Kiev işgal ettiği bölgelerden çekilirse ve NATO üyeliği hedefinden vazgeçerse" diye ekledi.

Putin; Kırım'ın yanı sıra Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini Rus toprağı olarak görüyor. Ukrayna ise ne bir kısmı 2014'ten beri Rus işgali altındaki bu topraklardan vazgeçmeyi ne de NATO üyeliği hedefinden geri adım atmayı kabul ediyor.

Rusya lideri açıklamasında, yaptığı teklifinin savaşa tam bir son vermeyi hedeflediğini, çatışmaları dondurmak anlamına gelmediğini de vurguladı. Rusya ayrıca, Ukrayna güçlerinin sınırlandırılması ve Ukrayna içinde yaşayan Rusça konuşan halkın korunması gibi taleplerde de bulunuyor.

AFP,Reuters / MUK,JD

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