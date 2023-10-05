Putin: Yeni bir dünya inşa etme görevimiz var

Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'deki konuşmasında Batı'yı sert bir şekilde eleştirdi. Batı'nın küresel bir "hegemonya" kurmayı hedeflediğini savunan Putin, misyonlarının "yeni bir dünya inşa etmek" olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası düşünce kuruluşu Valdai Tartışma Kulübü'nün Soçi'de düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada Batı'yı sert bir şekilde eleştirirken, Ukrayna'daki savaştan Batı'nın sorumlu olduğunu savundu.

Putin konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya Şubat 2022'de başlattığı askeri müdahaleyi, Batı ile uzun zamandır yaşanan çatışmanın bir parçası olarak nitelendirdi.

"Esasen yeni bir dünya inşa etme görevimiz var" diyen Putin, Batı'nın küresel bir "hegemonya" kurmayı hedeflediğini öne sürdü. Putin, "Batı'nın her zaman bir düşmana ihtiyacı var" ifadesini de sözlerine ekledi.

Batı'nın "kibirli" bir tutum izlediğini ifade eden Rusya lideri, "Hep 'yapmalısınız,' 'yapmak zorundasınız,' 'ciddi bir şekilde uyarıyoruz,' gibi sözler duyuyoruz. Sen kimsin? Başkasına uyarıda bulunmak için nereden hakkın oluyor? Belki de bu kibirden kurtulmanın, dünyaya bu şekilde davranmayı durdurmanın zamanı geldi" dedi.

Batı'yı Çin'i "şeytanlaştırmak" ve "Müslümanlar için düşmanca bir ortam yaratmakla" da suçlayan Putin, "Batılı elitleri takip etmeye yanaşmayan herkese düşman imajı vermeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Sömürgeci dönemden kalan bu düşünce şekline son verilmesi" gerektiğini belirten Putin, bu dönemin artık sona erdiğini ve kimsenin de buna geri dönmek istemediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Vladia Tartışma Kulübü'nde konuştu. Fotoğraf: Grigory Sysoyev/AFP

"Ukrayna savaşı 10 yıldan beri sürüyor"

71 yaşındaki Rusya lideri Ukrayna savaşına ilişkin olarak "Batı'nın etkin desteği ile Kiev rejimi tarafından başlatılan savaş 10 yıldan beri sürüyor" ifadelerini kullandı. Putin, "Özel askeri operasyon bunu durdurmak için başlatıldı" dedi.

Rusya, Ukrayna'daki savaşı "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

Ukrayna'ya yönelik operasyonun "bir toprak çatışması" olmadığını ifade eden Putin, bunun "yeni dünya düzenine temel oluşturacak ilkelerin" belirlenmesine hizmet ettiğini söyledi. Putin, "Bazı toprakları yeniden ele geçirmekle hiçbir şekilde ilgilenmediklerini" kaydetti.

Rus birlikleri Ukrayna'nın güneyinde ve batısında birçok bölgeyi işgal etti. Putin ise Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini ilhak etti. Geçmişteki açıklamalarında Ukrayna'nın tarihi olarak Rusya topraklarına ait olduğunu savunan Putin, 2014 yılında da Kırım'ı ilhak etmişti.

Dağlık Karabağ'daki durum "kaçınılmazdı"

Putin Soçi'deki konuşmasında Dağlık Karabağ konusunda da açıklamalar yaptı. Azerbaycan'ın askeri operasyonu sonrasında Dağlık Karabağ'da kontrolü yeniden sağladığına işaret eden Putin, bunun "kaçınılmaz" olduğunu vurguladı. "Azerbaycan'ın bölgede anayasal düzeni yeniden sağlaması an meselesiydi" diyen Putin, "Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki egemenliğini kabul etmesinin ardından bu kaçınılmazdı" şeklinde konuştu.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ konusunda Rusya'nın önerilerini dinlemediğini belirten Putin, Ermenistan'ın Rusya'nın müttefiki kalacağını ve Moskova'nın Karabağ'daki Ermenilere yardıma hazır olduğunu ifade etti.

AFP, rtr/JD, EC