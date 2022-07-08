  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Alexei Nikolsky/AP Photo/picture alliance
PolitikaAvrupa

Putin: Yaptırımlar enerjide yıkıcı sonuçlara yol açar

3 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı ülkelerini uyguladığı yaptırımlara karşı tehdit etti. Putin, bunun küresel enerji piyasasında yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

https://www.dw.com/tr/putin-yapt%C4%B1r%C4%B1mlar-enerjide-y%C4%B1k%C4%B1c%C4%B1-sonu%C3%A7lara-yol-a%C3%A7ar/a-62413890

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların küresel enerji piyasasında yıkıcı sonuçlara yol açacağıtehdidinde bulundu. Moskova'da bugün düzenlenen bir toplantıda konuşan Putin, yaptırımların bu politikayı benimseyen ülkeler için daha büyük kayıplara yol açacağını söyledi. 

Putin, "Yaptırım siyasetini kullanmaya devam etmek, dünya enerji piyasasında abartısız şekilde daha yıkıcı sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana Moskova'ya yönelik bir dizi siyasi ve ekonomik yaptırımı hayata geçirmişti.

Batı ülkeleri, bir yandan da Rus petrolünün yarattığı boşluğu doldurmak ve fiyatları dengelemek adına diğer petrol üreticisi ülkelerden üretimi artırmalarını talep ediyor. Ancak Putin, Batı'nın taleplerinin karşılık bulmadığını savunarak bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Putin, "Avrupalılar Rus enerji kaynaklarının yerine yenisini arıyor. Ancak bu tür eylemlerin sonucu, piyasadaki gaz fiyatlarında yükselme ve haneler de dahil olmak üzere son tüketiciler için enerji maliyetinde artış olacaktır" dedi.

Kanada'dan yeni yaptırımlar

Putin'in açıklaması, Endonezya'nın tatil adası Bali'de bugün düzenlenenG-20 dışişleri bakanları toplantısındaRusya'ya yönelik dile getirilen eleştirilerin ve yeni yaptırım haberlerinin ardından geldi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, toplantıda Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nin de yaptırım listesine alındığını duyurdu. Putin ve Ukrayna'daki işgali destekleyen mesajlar veren 75 yaşındaki patrik, bir süre önce Macaristan'ın itirazı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinden çıkarılmıştı.

Kanada'nın yeni yaptırım listesine propaganda ve dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle Rus devletinin kontrolünde olan 15 kurum ile 29 kişi dahil edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 toplantısında konuşmasını yaptıktan sonra salonu terk etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 toplantısında konuşmasını yaptıktan sonra salonu terk etti. Fotoğraf: Stefani Reynolds/AP Photo/picture alliance

Litvanya ve AB'ye uyarı

Moskova yönetimi, Rusya'ya ait olan ancak Litvanya sınırları içerisindeki Kaliningrad şehrinde de bazı malların giriş çıkışına uygulanan kısıtlamanın kaldırılmaması halinde "sert önlemler" alınacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Önümüzdeki günlerde durum normale normale dönmezse Litvanya ve Avrupa Birliği'ne karşı sert önlemeler alınacakdır" dedi.

Rusya'nın enerji kozu

Moskova, hâlâ Rus hidrokarbonuna bağımlı olan ve Rus enerjisine alternatif arayan bazı Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını son haftalarda kısmıştı.

Yaptırımlara rağmen enerji, hâlâ Kremlin'in elinde güç bir koz.Almanya dahil Avrupa ülkeleri, Moskova'nın arzı tamamen kesmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan endişe ediyor. 

Rusya, Suudi Arabistan'ın ardından dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda. Doğal gaz ve buğday ihracatında ise ilk sırada. Avrupa ülkeleri doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını, petrol ihtiyacının ise yüzde 30'unu Rusya'dan karşılıyor.

Reuters / GY, HS

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Novorossiysk Limanı

Avrupa'ya daha fazla petrol ihraç etmek isteyen Kazakistan'a Rusya'dan engel

Avrupa'ya daha fazla petrol ihraç etmek isteyen Kazakistan'a Rusya'dan engel

Rusya Avrupa'ya daha fazla sevk etme niyetinde olan Kazakistan'a engel çıkardı. Rusya'da bir mahkeme Kazakistan'ın petrol ihracatı için kullandığı terminalin işletmesini 30 gün süreyle durdurdu.
Politika
6 Temmuz 2022
Almanya'nın Brandenburg eyaletinde rüzgar enerjisi tesisi

Almanya yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasını planlıyor

Almanya yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasını planlıyor

Koalisyon partilerinin uzlaştığı tasarıya göre, her eyaletin topraklarının yüzde 2'sini rüzgar enerjisi üretimi için ayırması, 2030'a kadar elektriğin yüzde 80'inin yenilenebilir enerjilerden elde edilmesi öngörülüyor.
Doğa ve Çevre
5 Temmuz 2022
Kuzey Akım 1 boru hattı

Alman Federal Ağ Ajansı’ndan doğal gaz kesintisi uyarısı

Alman Federal Ağ Ajansı’ndan doğal gaz kesintisi uyarısı

Federal Ağ Ajansı Rus doğal gazındaki kesintilere dikkat çekerek ev sahiplerine şimdiden tasarrufa gitme çağrısı yaptı.
Politika
3 Temmuz 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Sağlık çalışanları neden şiddete maruz kalıyor?

Sağlık
54 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Silahla işlenen cinayetler kaygı yaratıyor

Silahla işlenen cinayetler kaygı yaratıyor

Suç
4 saat önce
Türkei, Ankara | Türkisches Verfassungsgericht

İhtiyat akçesi AYM'den şerhle geçti

İhtiyat akçesi AYM'den şerhle geçti

Hukuk ve Adalet
4 saat önce
Japan l Ex-Regierungschef Shinzo Abe ist tot

Şinzo Abe: Japonya'da nasıl bir miras bıraktı?

Şinzo Abe: Japonya'da nasıl bir miras bıraktı?

Politika
5 saat önce
Almanya'nın Remscheid kentinde meslek eğitimi gören bir genç

Almanya'da eleman açığı kapatılamıyor

Almanya'da eleman açığı kapatılamıyor

Göç
16 saat önce
Türkei Istanbul | Ärzte streiken gegen Gewalttaten an Kollegen

Hastanelerde güvenlik önleminin artırılması çağrısı

Hastanelerde güvenlik önleminin artırılması çağrısı

Sağlık
7 Temmuz 2022
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

"Tayyip Bey’i sandıkta yenmek istiyoruz"

"Tayyip Bey’i sandıkta yenmek istiyoruz"

Politika
7 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön