Putin: Yaptırımlar enerjide yıkıcı sonuçlara yol açar

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı ülkelerini uyguladığı yaptırımlara karşı tehdit etti. Putin, bunun küresel enerji piyasasında yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların küresel enerji piyasasında yıkıcı sonuçlara yol açacağıtehdidinde bulundu. Moskova'da bugün düzenlenen bir toplantıda konuşan Putin, yaptırımların bu politikayı benimseyen ülkeler için daha büyük kayıplara yol açacağını söyledi.

Putin, "Yaptırım siyasetini kullanmaya devam etmek, dünya enerji piyasasında abartısız şekilde daha yıkıcı sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana Moskova'ya yönelik bir dizi siyasi ve ekonomik yaptırımı hayata geçirmişti.

Batı ülkeleri, bir yandan da Rus petrolünün yarattığı boşluğu doldurmak ve fiyatları dengelemek adına diğer petrol üreticisi ülkelerden üretimi artırmalarını talep ediyor. Ancak Putin, Batı'nın taleplerinin karşılık bulmadığını savunarak bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Putin, "Avrupalılar Rus enerji kaynaklarının yerine yenisini arıyor. Ancak bu tür eylemlerin sonucu, piyasadaki gaz fiyatlarında yükselme ve haneler de dahil olmak üzere son tüketiciler için enerji maliyetinde artış olacaktır" dedi.

Kanada'dan yeni yaptırımlar

Putin'in açıklaması, Endonezya'nın tatil adası Bali'de bugün düzenlenenG-20 dışişleri bakanları toplantısındaRusya'ya yönelik dile getirilen eleştirilerin ve yeni yaptırım haberlerinin ardından geldi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, toplantıda Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nin de yaptırım listesine alındığını duyurdu. Putin ve Ukrayna'daki işgali destekleyen mesajlar veren 75 yaşındaki patrik, bir süre önce Macaristan'ın itirazı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinden çıkarılmıştı.

Kanada'nın yeni yaptırım listesine propaganda ve dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle Rus devletinin kontrolünde olan 15 kurum ile 29 kişi dahil edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 toplantısında konuşmasını yaptıktan sonra salonu terk etti. Fotoğraf: Stefani Reynolds/AP Photo/picture alliance

Litvanya ve AB'ye uyarı

Moskova yönetimi, Rusya'ya ait olan ancak Litvanya sınırları içerisindeki Kaliningrad şehrinde de bazı malların giriş çıkışına uygulanan kısıtlamanın kaldırılmaması halinde "sert önlemler" alınacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Önümüzdeki günlerde durum normale normale dönmezse Litvanya ve Avrupa Birliği'ne karşı sert önlemeler alınacakdır" dedi.

Rusya'nın enerji kozu

Moskova, hâlâ Rus hidrokarbonuna bağımlı olan ve Rus enerjisine alternatif arayan bazı Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını son haftalarda kısmıştı.

Yaptırımlara rağmen enerji, hâlâ Kremlin'in elinde güç bir koz.Almanya dahil Avrupa ülkeleri, Moskova'nın arzı tamamen kesmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan endişe ediyor.

Rusya, Suudi Arabistan'ın ardından dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda. Doğal gaz ve buğday ihracatında ise ilk sırada. Avrupa ülkeleri doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını, petrol ihtiyacının ise yüzde 30'unu Rusya'dan karşılıyor.

Reuters / GY, HS