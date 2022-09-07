"Yaptırımlar bütün dünya için tehdit"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladiovostok'ta yapılan 7'nci Doğu Ekonomi Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında geçen yılın korona pandemisi nedeniyle birçok zorluğu beraberinde getirdiğini hatırlatan Putin şimdi buna yeni zorlukların eklendiğini belirtti. Putin dile getirdiği "zorlukları", "Batı'nın yaptırım ateşini, başka ülkelere bir davranış modeli dayatmaya yönelik saldırgan girişimlerini, bu ülkelerin egemenliklerini gasp ederek boyunduruk altına almasını kastediyorum" ifadeleriyle açıkladı. Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını "bütün dünya için tehdit" olarak nitelendiren Putin, "Bazıları Rusya'yı ne kadar izole etmek isterse istesin bunu yapmaları imkansız" dedi.

Batı'yı uluslararası egemenliğini kabul ettirmek için "saldırgan" bir girişimle dünya ekonomisini yıpratmakla suçlayan Rusya lideri, Batılı ülkelerin "sadece kendi işine yarayan eski dünya düzenini ayakta tutmaya çalıştığını" ileri sürdü.

İlkbahar aylarında birçok yabancı şirketin Rusya'yı terkettiğini hatırlatan Putin, şu an Avrupa'da hem üretim, hem de iş yerlerinin sekteye uğradığını, sebebinin ise Rusya ile ticari ilişkilerin kesilmesi olduğunu savundu.

"Bazı branşlarda zorluklar yaşanıyor"

Avrupalı şirketlerin rekabet gücünün azaldığını öne süren Vladimir Putin, buna neden olarak AB (Avrupa Birliği) yetkili makamlarının bu şirketleri ihtiyaçları olan hammadde, enerji kaynakları ve satış pazarlarından mahrum bırakmasını gösterdi. Dolar, Euro ve Sterlin'e güvenin azaldığını da söyleyen Putin, Çin'in Rus şirketi Gazprom'a hem Yuan hem de Ruble olarak ödeme yapacağını kaydetti.

Rusya ekonomisinin "Batı'nın mali ve teknolojik saldırganlığına" karşı direndiğini dile getiren Putin, buna rağmen bazı branşlarda zorluklar yaşandığını da teslim etti. Rus lider, Avrupa'daki tedarikçilerden gelecek ürünlere ihtiyacı olan Rus şirketlerinin ayakta kalma mücadelesi verdiğini vurguladı.

Putin dünya gıda pazarındaki sorunların giderek büyümesinin birçok insan için felaket sonuçlar doğurabileceği uyarısında da bulundu. Rusya'nın Ukrayna'nın tahılını ihraç edebilmesi için elinden geleni yaptığını ifade eden Rusya lideri, Ukrayna tahılının "gelişmekte olan ülkelere değil AB’ye gittiğini" savundu.

Konuşmasında Ukrayna savaşına da değinen Putin, ülkesinin tüm eylemlerinin, "Rusya'nın egemenliğini güçlendirmeye ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşayan insanlara yardım etmeye" hizmet ettiğini savundu.

dpa,AFP / HT,ET