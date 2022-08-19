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Fotoğraf: MICHEL EULER/POOL/AFP/Getty Images
PolitikaAvrupa

Putin ve Macron Zaporijya’daki durumu görüştü

1 saat önce

Putin ile Macron’un gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Zaporijya nükleer santralindeki durumun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından bir an önce değerlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

https://www.dw.com/tr/putin-ve-macron-zaporijyadaki-durumu-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC/a-62871950

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin, görüşmede iki liderin Zaporijya nükleer santralinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından kapsamlı olarak incelenmesinde mutabık kaldıklarını açıkladı. Açıklamada, IAEA misyonunun mümkün olan en yakın zamanda santrale gitmesinin elzemliği vurgulanarak, Moskova’nın bu ziyaret için gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdiği ifade edildi. Kiev’i nükleer santrale saldırmak ve sistematik olarak santrali bombalamakla suçlayan Rusya Devlet Başkanı’nın “geniş çaplı bir felakete” karşı da uyarıda bulunduğu belirtildi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada da, Macron’un Putin’le santraldeki nükleer güvenliğe ilişkin endişelerini paylaştığı ve IAEA uzman misyonunun daha önce Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’in (BM) onay verdiği koşullar altında bir an önce gerçekleştirilmesi yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

Üçlü zirvede de ele alınmıştı

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya nükleer santrali, geçen Mart ayında Rusya’nın eline geçmişti. Rus ve Ukrayna birlikleri arasındaki çatışmaların santral bölgesine giderek yaklaşması, olası bir nükleer felakete ilişkin güvenlik endişelerini artırmıştı.

Ukraine Erdogan Selenskyi Guterres
Zaporijya nükleer santralinin durumu Lviv'deki üçlü zirvede de ele alınmıştı. Fotoğraf: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Nükleer santralin durumu, Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gerçekleştirdiği görüşmenin de ana konusunu oluşturmuştu. Zelenskiy, Lviv’de gerçekleştirilen zirvede BM’den Zaporijya nükleer santralinin güvenliğini temin etmesini talep ederken; Erdoğan, "Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Putin: İhracat önündeki engeller devam ediyor

Mayıs ayından bu yana ilk kez görüşen Putin ile Macron’un telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanının "Rus gıda ve gübre ihracatının önündeki engellere” de değindiği belirtildi. Kremlin’in açıklamasında, bu engellerin Ukrayna ile Temmuz ayında İstanbul’da imzalanan ihracat mutabakatına rağmen devam ettiğine işaret edilerek, bu durumun "küresel gıda güvenliği sorunlarının çözümüne katkıda bulunmadığı” belirtildi.

Macron ve Putin’in birkaç gün içinde yeniden istişarelerde bulunacakları duyuruldu.

DW,AFP/SÖ,HT

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