Putin ve Kim'den stratejik ortaklık adımı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye ilk ziyaretinde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Ev sahibi ve konuk liderlerin "ilişkilerin geleceğine temel oluşturacak" dediği anlaşmanın detayları açıklanmadı.

Pyongyang'da Kore lideri Kim Jong Un tarafından sıcak şekilde karşılanan Putin onuruna, ordu ve ilkokul öğrencilerinin de yer aldığı coşkulu bir karşılama töreni yapıldı.

Rus lider, 2000 yılındaki son ziyaretine atıfla, geçen sürede Pyongyang'ın gelişerek güzel bir başkente dönüştüğünü söyledi. Putin'in önceki ziyareti sırasında ev sahibi, Kim'in babası Kim Jong İl'di.

İki ülke ilişkilerinin 2023'te zaten oldukça geliştiğini söyleyen Putin, Pyongyang'da imza attıkları metnin "ilişkilerin temelini oluşturacağını" söyledi.

Pyongyang'da konuk lider Putin için coşkulu bir karşılama töreni yapıldı. Fotoğraf: VLADIMIR SMIRNOV/AFP/Getty Images

ABD silah ticaretiyle suçluyor

Kim Jong Un ise Moskova ile ilişkilerin Sovyet döneminden bile daha yakın olduğunu ifade etti, "Özel askeri operasyonunda Rus devleti, halkı ve ordusunu desteklediklerini" kaydetti. Moskova 2022 Şubat'ında başlattığı Ukrayna'yı işgal girişimini "özel askeri operasyon" olarak adlandırıyor.

Putin ve Kim'in altına imza attıkları metnin detayları açıklanmazken ABD, Kuzey Kore'yi Rusya'ya silah sağlamakla suçluyor. Beyaz Saray'a göre iki lider geçen yıl, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rus ordusuna füze ve top mermisi temin etmek üzere anlaşmaya vardı. Karşılığında Moskova ise Pyongyang'a gelişmiş silah teknolojileri transfer edecek. Ancak her iki ülke de bu iddiayı reddediyor.

Hem Moskova hem Pyongyang silah ve diğer kritik teknolojilerin ticaretini engelleyen ağır yaptırımlar altında.

Ev sahibine limuzin hediye etti

Ziyaret sırasında liderler birbirlerine pahalı hediyeler de sundu. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov, Rus liderin ev sahibine, Aurus marka bir limuzin ve çay takımı hediye ettiğini söyledi. Rus yapımı Aurus limuzinler Putin tarafından başkanlık aracı olarak kullanılıyor.

Putin, otomobil tutkusuyla bilinen Kim'e Şubat ayındaki Rusya ziyareti sırasında yine Aurus limuzin hediye etmişti. Kim'in bir Maybach limuzinin yanı sıra; Mercedes, Rolls-Royce ve Lexus marka lüks otomobillerden oluşan pahalı bir koleksiyonu var.

Kuzey Kore liderinin ise konuğuna, Putin'in kendisinin resmedildiği bir tablo dahil çeşitli sanat eserleri hediye ettiği belirtildi.

AP,Reuters,dpa / MUK,JD

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