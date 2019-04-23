Putin ve Kim ilk kez bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bugün Rusya’nın Vladivostok kentinde ilk kez ikili bir görüşme için bir araya geldi. İki lider de, Kore Yarımadası'ndaki durumun ele alındığı görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi, bugünkü durum ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki beklentileri” ele aldıklarını söyledi. Putin, "Kore Yarımadası'ndaki durumun iyileşmesi için neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda fikir teatisinde bulunduklarını” belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim, Putin ile görüşmelerinin aynı şekilde sürmesini umduğunu belirterek, görüşmeyi "verimli ve yapıcı” olarak nitelendirdi. Kim, bölgede siyasi istikrarın stratejik olarak nasıl artırılacağı konusunda Putin ile görüş alışverişinde bulunmak üzere Rusya ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaklaşık bir saat süren ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere geçildi.

Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ise Kim'in Güney Kore ile diyaloğun yürütülmesi ve ABD ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki çabalarını takdirle karşıladığını ifade etmişti.

Görüşme öncesinde yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore’nin tartışmalı nükleer programının da ele alınacağı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin komşularından olan Rusya, Pyongyang'ın kademeli olarak nükleer silahlardan vazgeçmesi karşılığında Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların gevşetilmesi gerektiğini savunuyor.

Kim, Trump ile iki kez görüşmüştü

Putin ile Kim arasındaki ilk resmi yüzyüze görüşmenin, Kuzey Kore liderinin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeden iki ay sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta yapılan bu görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ele alınmış, ancak görüşme sonuçsuz kalmıştı. ABD, nükleer silahlardan vazgeçilmesinin yanı sıra Kuzey Kore'nin füze programına son vermesini istiyor. Kuzey Kore ise uygulanan yaptırımların gevşetilmesini talep ediyor.

Kim ve Trump ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti. Bu zirvede, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda uzlaşmaya varılmış olsa da, henüz ilerleme sağlanamadı.

dpa,rtr,AP/JD,BK

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