Putin ve Şi'den Batı'ya karşı ittifak çağrısı

Belarus'un katılmasıyla üye sayısı 10'a çıkan Şanghay İş Birliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden toplantıları sona erdi.

Rusya, Çin, Hindistan, İran ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu üye ülke liderleri, burada yaptıkları konuşmalarda iş birliğini artırma niyetlerini tekrar etti.

Zirvenin ikinci ve son gününde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ŞİÖ üyelerini, "soğuk savaş mantığıyla hareket ediyorlar" diye eleştirdiği Batı ülkelerine karşı, "birleşmeye ve dış müdahalelere direnmeye" çağırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrasya'da yeni bir "iş birliği mimarisi" kurma önerisini yineleyerek, bunun "modası geçmiş ve sadece belirli devletlere fayda sağlayan" Avrupa-Atlantik merkezli sisteme alternatif oluşturacağını belirtti.

Ticarette yerel para vurgusu

Ukrayna Savaşı'nın sorumluluğu ile ilgili olarak bir kez daha Batıyı suçlayan Putin, Kiev ve Batı'nın, Moskova'nın koşullarında masaya oturmayı kabul etmesi halinde çatışmaları durdurmaya hazır olduğunu dile getirdi. Putin ayrıca ŞİÖ ortakları arasında dolar yerine yerel parayla ticaretin yaygınlaştığını ifade ederek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rus lider ayrıca, grup olarak yeni bir ödeme sistemi geliştirilmesini de önerdi.

Rusya, Ukrayna Savaşı sebebiyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan dolayı, küresel ödeme yöntemi olan SWIFT mekanizmasının dışında bırakılmış durumda.

Vladimir Putin konuşmasında, ŞİÖ ve benzer oluşumlara işaret ederek, "Çok kutuplu bir dünya gerçeğe döndü. Giderek daha fazla ülke adil bir düzeni destekliyor ve kendi geleneksel değerlerini savunuyor" dedi.

ŞİÖ liderleri Astana'da bir araya geldi Fotoğraf: Sergei Savostyanov/Tass/dpa/picture alliance

Erdoğan, Putin ve Şi ile görüştü

Türkiye üyesi olmadığı ŞİÖ toplantılarına "diyalog partneri" olarak katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana temasları kapsamında bugün Çin lideri Şi Cinping ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Erdoğan dün de Rusya lideri Putin ile ikili görüşme gerçekleştirmiş, toplantıda Suriye ve Ukrayna konularının ele alındığı açıklanmıştı.

Astana'daki zirvenin tamamlanmasıyla ŞİÖ dönem başkanlığı Kazakistan'dan Çin'e geçti.

Modi Moskova'yı ziyaret edecek

Bu arada Astana'daki zirveye katılmayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 8-9 Temmuz'da Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edeceği açıklandı. Daha önce duyurulan söz konusu ziyaretin tarihi bugüne dek net değildi.

Bölgesel rakipler olan Çin ve Hindistan, Batı yaptırımlarının ardından Rus petrolünün en büyük alıcıları haline geldi. Aynı zamanda ABD ile de yakın ilişkileri bulunan Hindistan, şu ana kadar Rusya'yı Ukrayna işgalinden ötürü kınamaktan kaçındı.

Moskova'ya son ziyaretini 2015 yılında yapan Modi, 2019 yılında Rusya'nın doğusundaki Vladivostok şehrinde resmi temaslarda bulunmuştu.

Reuters,AP / MUK,ET

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