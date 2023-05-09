Putin: Vatanımıza karşı savaş başlatıldı

Rusya'daki Zafer Günü töreninde bir konuşma yapan Putin Batı ülkelerinin Rusya'yı çökertmek ve yıkmak için bir savaş başlattığını söyledi.

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı elde ettiği zaferin 78'inci yıldönümü sebebiyle başkent Moskova'da geleneksel askeri geçit töreni düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törene Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş siyasi damgasını vurdu. Kızıl Meydan'daki geçide 125 farklı birlikten 10 binden fazla Rus askeri katıldı. Ukrayna'daki savaşta yer alan bazı Rus askerleri de törene katılım gösterdi.

Törene 10 binden fazla asker katıldı Fotoğraf: Sergei Fadeichev/ITAR-TASS/imago images

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törende yaptığı konuşmada bir kez daha Ukrayna işgalinin meşruluğunu savundu. "Bugün, medeniyet bir kez daha tayin edici bir dönüm noktasında" diyen Putin "Vatanımıza karşı gerçek bir savaş başlatıldı" diye konuştu. Putin "Ancak uluslararası terörizmi geri püskürttük, Donbas'ta yaşayanları koruyacağız ve güvenliğimizi güvence altına alacağız" dedi.

Putin, Ukrayna'daki savaşa katılan Rus askerlerine hitaben "Sizin savaşta gösterdiğiniz çabalardan daha önemli bir şey yok" diyerek "Ülkenin güvenliği bugün sizin sırtınızda, devlet olmamızın geleceği ve halkımız size bağlı" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde herkes kahramanlarımızı desteklemek için birleşti" diyen Putin "Ukrayna'daki askeri özel operasyona katılanlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Batı'nın hedefi ülkemizin çöküşü"

Putin bir kez daha Ukrayna'nın Batı ülkelerinin elinde bir "rehineye" dönüştüğünü belirterek bu ülkelerin Rusya'yı yıkmak istediğini ileri sürdü; "Hedefleri ülkemizin çöküşü ve yıkımı" dedi.

Törene Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Ermenistan devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Zafer Günü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı Fotoğraf: Sergei Fadeichev/ITAR-TASS/imago images

Geçen hafta Kremlin'e giren iki drone'un havada düşürülmesi üzerine törenin ertelenebileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı. Moskova saldırı girişiminden Kiev'i sorumlu tutmuş, Ukrayna ise olayın Rusya tarafından tertiplendiğini ileri sürmüştü.

Askeri geçit töreninde bu yıl İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Sovyet tankları T-34'ler dışında tank yer almadı. Geçen yıllarda kötü hava şartları nedeniyle sık sık iptal edilen hava geçidi bu yıl da yapılmadı.

AFP, Reuters, dpa/EC, JD

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