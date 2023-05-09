  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Rusya Devlet Başkanı Putin Zafer Günü'nde konuşma yaparken
Rusya Devlet Başkanı Putin Zafer Günü'nde konuşma yaparkenFotoğraf: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo/AP
PolitikaRusya

Putin: Vatanımıza karşı savaş başlatıldı

2 saat önce

Rusya'daki Zafer Günü töreninde bir konuşma yapan Putin Batı ülkelerinin Rusya'yı çökertmek ve yıkmak için bir savaş başlattığını söyledi.

https://p.dw.com/p/4R4kp

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası üzerindeki zaferinin 78'inci yıldönümü sebebiyle başkent Moskova'da geleneksel askeri geçit töreni düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törene Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş siyasi damgasını vurdu. Kızıl Meydan'daki geçide 125 farklı birlikten 10 binden fazla Rus askeri katıldı. Ukrayna'daki savaşta yer alan bazı Rus askerleri de törene katılım gösterdi.

Törene 10 binden fazla asker katıldı
Törene 10 binden fazla asker katıldıFotoğraf: Sergei Fadeichev/ITAR-TASS/imago images

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törende yaptığı konuşmada bir kez daha Ukrayna işgalinin meşruluğunu savundu. "Bugün, medeniyet bir kez daha tayin edici bir dönüm noktasında" diyen Putin "Vatanımıza karşı gerçek bir savaş başlatıldı" diye konuştu. Putin "Ancak uluslararası terörizmi geri püskürttük, Donbas'ta yaşayanları koruyacağız ve güvenliğimizi güvence altına alacağız" dedi.

Putin, Ukrayna'daki savaşa katılan Rus askerlerine hitaben "Sizin savaşta gösterdiğiniz çabalardan daha önemli bir şey yok" diyerek "Ülkenin güvenliği bugün sizin sırtınızda, devlet olmamızın geleceği ve halkımız size bağlı" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde herkes kahramanlarımızı desteklemek için birleşti" diyen Putin "Ukrayna'daki askeri özel operasyona katılanlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Batı'nın hedefi ülkemizin çöküşü"

Putin bir kez daha Ukrayna'nın Batı ülkelerinin elinde bir "rehineye" dönüştüğünü belirterek bu ülkelerin Rusya'yı yıkmak istediğini ileri sürdü; "Hedefleri ülkemizin çöküşü ve yıkımı" dedi.

Törene Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Ermenistan devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Zafer Günü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldı
Zafer Günü dolayısıyla askeri geçit töreni yapıldıFotoğraf: Sergei Fadeichev/ITAR-TASS/imago images

Geçen hafta Kremlin'e giren iki drone'un havada düşürülmesi üzerine törenin ertelenebileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı. Moskova saldırı girişiminden Kiev'i sorumlu tutmuş, Ukrayna ise olayın Rusya tarafından tertiplendiğini ileri sürmüştü.

Askeri geçit töreninde bu yıl İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Sovyet tankları T-34'ler dışında tank yer almadı. Geçen yıllarda kötü hava şartları nedeniyle sık sık iptal edilen hava geçidi bu yıl da yapılmadı.

AFP, Reuters, dpa/EC, JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kamu işçilerine yapılan zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldı

Politika18 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Politika7 saat önce
Türkei Osman Kavala Menschenrechtspreis

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

İnsan Hakları18 saat önce
Kemal Derviş

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Ekonomi21 saat önce
Sakarya'da İsmailağa Cemaati tarafından işletilen Kur'an kursu

Depremzede çocuklar: İsmailağa soruşturmasına takipsizlik

Depremzede çocuklar: İsmailağa soruşturmasına takipsizlik

Hukuk ve Adalet22 saat önce
Bursa'da partilerin bayrakları

14 Mayıs: Kararsız ve bağımsız seçmenler ne yapacak?

14 Mayıs: Kararsız ve bağımsız seçmenler ne yapacak?

Politika8 Mayıs 2023
Almanya'da bir plastik çöp görüntüsü

Almanya'nın üç gezegene ihtiyacı var

Almanya'nın üç gezegene ihtiyacı var

Doğa ve Çevre7 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön