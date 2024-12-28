Putin uçak kazası için Aliyev'den özür diledi

Rusya Devlet Başkan Putin, Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düşmesiyle ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den özür diledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesiyle ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den özür diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin Aliyev'e uçağın Grozni'ye "birkaç kez" inmeye çalıştığını ve "bu esnada Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz'ın Ukrayna silahlı insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradığını ve Rus hava savunmasının bu saldırıları püskürttüğünü" söyledi.

Rus lider kazanın sorumluluğunu üstlenmezken olayın Rus hava sahası içinde gerçekleşmiş olmasından dolayı Aliyev'den özür diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Vladimir Putin, trajik vakanın Rusya hava sahasında meydana gelmesinden dolayı özürlerini sunmuş ve ölenlerin ailelerine derin ve samimi başsağlığı dileklerini bir kez daha ifade ederek kazadan etkilenenlere acil şifalar dilemiştir" denildi.

Kremlin açıklamasında iki liderin kazayla ilgili soruları "ayrıntılı olarak" ele aldıkları ifade edildi. Ayrıca Rusya'nın kazayla ilgili Azerbaycan ve Kazakistan ile "yakın" işbirliği içinde olduğu kaydedildi.

Azerbaycan Havayollarına ait düşen uçağın kanat kısmınde şarapnel izleri görülüyor Fotoğraf: The Administration of Mangystau Region/AP/dpa/picture alliance

Aliyev: Uçak fiziksel teknik müdahaleye maruz kaldı

Putin ile Aliyev arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Bakü'den de bir açıklama yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev Putin'e uçağın ilk olarak Rus hava sahasındayken dışarıdan "fiziksel ve teknik müdahaleyle karşılaştığını ve bunun sonucunda kontrolün tamamen kaybedildiğini" söyledi.

Aliyev ayrıca "uçağın gövdesindeki çok sayıda deliğin, uçuşun ortasında kabine giren yabancı parçacıklar nedeniyle yolcu ve mürettebatın aldığı yaraların ve hayatta kalan mürettebat ile yolcuların ifadelerinin, dışarıdan fiziksel ve teknik müdahalenin kanıtlarını doğruladığının" altını çizdi.

25 Aralık tarihinde düşen Azerbaycan Havayollarına ait J2-8243 sefer sayılı uçak, rotasını Hazar Denizi'nin karşı kıyısındaki Aktau'ya doğru değiştirmeden önce Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'ye gidiyordu. Azerbaycanlı kaynaklar, ilk bulguların uçağın Rus Pantsir-S füzesi ile vurulduğuna işaret ettiğini söylemişti.

DW, AFP / EC, SÖ

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