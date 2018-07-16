Putin: Seçimleri Trump'ın kazanmasını istedim

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvede, askeri ve ticari konuların yanı sıra Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları da masaya yatırıldı.

İki lider, Pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirdikleri ikili zirvenin ardından düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Her iki liderden de zirveye övgü geldi. Putin Trump ile görüşmesinin "çok başarılı", "açık sözlü ve bir iş görüşmesi atmosferinde" geçtiğini kaydetti. "İkili ilişkilerin şu süreçte zor bir dönemden geçtiği aşikar" diyen Putin, buna rağmen ortada iki ülke arasında gerginliğe neden olacak "herhangi bir objektif neden" olmadığını söyledi.

Zirvede ülkeler arasındaki "bir dizi kritik meselenin" gündeme geldiğini belirten Trump ise, Helsinki zirvesinin ikili ilişkiler için "henüz başlangıç" olduğunu belirtti.

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"Daha büyük bir saçmalık olamaz"

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale edip etmediği yönündeki soruyu "Daha büyük bir saçmalık olamaz" diye yanıtlayan Putin, "Lütfen bu zırvayı kafalarınızdan atın" şeklinde konuştu. Putin, "Şu ana kadar birçok kez söylediğimi tekrarlamak durumundayım. Rus hükümeti hiçbir zaman ABD'nin içişlerine müdahale etmemiştir ve etmeyi de planlamamaktadır" dedi.

Putin'e 2016 seçimlerini Trump'ın kazanmasını isteyip istemediği soruldu. Soruya "Evet, istedim" şeklinde yanıt veren Putin, bunun nedeninin Trump'ın Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin düzeltilmesini vaat etmesi olduğunu kaydetti.

Trump ise Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi için "hiçbir neden görmediğini" belirtti. Trump Putin'in, kendisine, Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen siber saldırıların araştırılması konusunda Rus ve ABD'li soruşturmacıların işbirliği yapmalarını önerdiğini söyledi. Trump, Putin'in teklifini "harika bir yardım" olarak nitelendirerek övdü.

Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada Trump'ın da adı geçiyor. Rusya, seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

Kuzey Akım 2konusu

Zirvede Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesi de gündeme geldi. Trump geçen hafta katıldığı NATO zirvesinde, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi çerçevesinde Almanya'nın Rusya'nın "tutsağı" olduğunu söyleyerek tepkileri üzerine çekmişti.

Putin, Trump'a Kuzey Akım 2 boru hattı projesine rağmen Ukrayna üzerinden Rus doğalgaz sevkiyatının süreceği garantisini verdiğini söyledi.

Diğer yandan Putin, mevkidaşına, ABD ve Rusya'nın petrol ve doğalgaz üretiminin regülasyonu alanında işbirliği yapmayı önerdiğini söyledi. Putin, "Uluslararası pazarların regülasyonu konusunda yapıcı bir biçimde birlikte çalışabiliriz çünkü fiyatlardaki aşırı düşüş çıkarımıza hizmet etmiyor" dedi.

Rus dışişlerinden Trump'a retweet

Donald Trump, Helsinki zirvesi başlamadan saatler önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin kendisinin başkanlığı öncesindeki Rusya politikasını sert bir dille eleştirmişti. Trump, "ABD'nin uzun yıllar süren budalalığı ve aptallığı sağ olsun, Rusya'ya ilişkilerimiz HİÇ bu kadar kötü olmamıştı" mesajını paylaşmıştı. Trump tweet'inde, başını ağrıtan Rusya soruşturmasını da daha önce de yaptığı üzere "hileli cadı avı" olarak nitelendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı da, Trump'ın tweet'ini beğenmiş ve tweet'i "Hemfikiriz" yorumuyla retweet etmişti.

AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe