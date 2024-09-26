Putin Rusya'nın yeni nükleer doktrinini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer doktrinini güncellediklerini açıkladı.

Kremlin'de Çarşamba günü düzenlenen ve televizyondan canlı yayınlanan Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulunan Putin, "Nükleer güç olmayan bir ülke tarafından, bir nükleer gücün katılımı veya desteğiyle Rusya'ya düzenlenecek bir saldırı, Rusya Federasyonu'na ortak bir saldırı olarak algılanacaktır" diye konuştu.

Nükleer silah kullanmayı kendilerine düzenlenecek olası bir "ağır" hava saldırısı durumunda da düşünebileceklerini kaydeden Rusya Devlet Başkanı, "Havadan veya uzaydan bize doğru silahların ateşlendiğine veya bu silahların devlet sınırımızı geçmiş olduğuna ilişkin güvenilir bilgilere sahip olur olmaz, bu tür bir olasılığı değerlendireceğiz" dedi.

Putin, "stratejik ve taktik jet, güdümlü nükleer füze, İHA'ların yanı sıra hipersonik ve diğer uçuş aygıtlarının" buna dahil olduğunu da sözlerine ekledi.

"Saldırı hakkını gizli tutuyoruz"

Rusya lideri, yeni nükleer silah doktrininin "Rusya ve Belarus'a yönelik saldırganlık durumunda nüklere silah kullanma haklını saklı tuttukları" anlamına geldiğini söyledi. Olası nükleer senaryolardan birinin de "düşmanın konvensiyonel silahlarla Rus egemenliğine kritik bir tehdit oluşturması" olduğunu kaydeden Putin, ülkesinin "bu tür konularda her zaman sorumluluğunun bilincinde" olduğunu ancak hükümet olarak "modern askeri ve siyasi durumun hızla değiştiği" gerçeğini dikkate almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Putin'in sözleri, Rusya ile sürmekte olan savaşta Batı'nın desteğini alan Ukrayna'yı akıllara getirdi. Öte yandan Ukrayna, şu sıralar, Batı'dan edindiği silahları Rus topraklarının daha derininde kullanmak için izin arayışında. Putin böylesine bir iznin, NATO'nun Rusya ile savaşa girdiği anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Putin, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden bu yana, tekrar tekrar nükleer silah kullanma tehdidinde bulunmuştu.

Rus haber ajansı Tass'a göre, doktrinde öngörülen değişiklikler henüz taslak aşamasında ve resmiyet kazanmadan önce Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

AFP, dpa / BÜ, HS