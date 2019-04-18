 Putin Rusya′da Kuzey Kore lideri Kim ile görüşecek | DÜNYA | DW | 23.04.2019

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DÜNYA

Putin Rusya'da Kuzey Kore lideri Kim ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya geleceği açıklandı. Söz konusu buluşma, iki lider arasındaki ilk görüşme olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un

Kremlin dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşeceğini açıkladı.

Buluşma, Rusya'nın doğusundaki liman kenti Vladivostok'ta gerçekleşecek. Bu, hem iki lider arasındaki ilk görüşme hem de Kim'in Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olacak.

Rus haber ajansı Interfax'a göre, Kim Rusya'nın Kuzey Kore ve Çin sınırları yakınlarındaki Vladivostok kentinde yapılacak görüşmeye gitmek için zırhlı trenle yola çıkacak. İsmi açıklanmayan kaynakların ajansa verdiği bilgiye göre, Kim Kuzey Kore sınırında yer alan Hasan kasabasındaki tren istasyonunda Çarşamba günü yerel saatle 10'da mola verecek. Kuzey Kore lideri bu kasabada, geçmişte babası Kim Jong İl ve dedesi Kim İl Sung'un da Rusya ziyaretlerinde uğradığı bir evi ziyaret edecek.

Putin ile Kim arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapacak olan Vladivostok kentinde ise sokaklar şimdiden Rus ve Kuzey Kore bayraklarıyla donatıldı.

Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran 2018 ve 27-28 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerde Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunu ele almıştı. Ancak Washington-Pyongyang hattında tansiyon Singapur ve Vietnam'daki bu zirvelerin ardından tekrar yükselmişti.

Gerilim Kuzey Kore'nin geçen hafta, Washington ile yürütülen müzakerelerden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çıkarılmasını istemesiyle daha da tırmanmıştı. Kuzey Kore geçen hafta ayrıca "etkili bir savaş başlığı" taşıyabilen yeni bir taktik silah denedi. Söz konusu girişim, Kuzey Kore'nin herhangi bir anlaşmaya varılamadan sona eren Vietnam zirvesinden sonra düzenlediği ilk silah denemesi olarak biliniyor.

DW,dpa/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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