Putin: Rusya yeni füze geliştirmek zorunda kalabilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasındaki INF Anlaşması'nın iptalinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yeni füze geliştirmek "zorunda kalabileceğini" söyledi.

Putin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Moskova'nın ABD'nin yeni füze sistemi geliştirdiğinden haberdar olması durumunda "benzer füzeleri geliştirmek için geniş kapsamlı çalışmalara başlamak zorunda kalacağını" kaydetti.

"Sınırsız bir silahlanma yarışına" karşı uyaran Putin, "Kuralların, sınırların ve kanunların olmadığı bir kaosu önlemek için tüm tehlikeli sonuçların tartılması ve ABD ile ciddi ve yanlış anlamalara mahal vermeyen bir diyaloğa başlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Putin Rusya'nın buna hazır olduğunu söyledi.

Washington 1987’de ABD ile Rusya arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) geçen Cuma günü resmi olarak çekilmiş ve yeni füze geliştirme çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.

Rusya'nın her adımı "karşılılık ilkesi"ne dayanacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat servislerine, ABD'nin çalışmalarını "dikkatli" şekilde izleme direktifi verdi. Putin yaptığı açıklamada Movsova'nın her adımının "karşılılık ilkesi"ne dayanacağını vurguladı.

Trump yönetimi geçen Şubat ayında INF anlaşmasından, Moskova'nın anlaşmaya uymadığını öne sürerek çekileceğini duyurmuş, Rusya da buna yanıt olarak aynı kararı almıştı. Anlaşmanın bir maddesi uyarınca çekilme kararının resmiyet kazanması için altı aylık bir bekleme süresi gerekiyordu.

ABD Rusya'yı INF anlaşmasının sonlandırılmasından sorumlu tutuyor. Washington yönetimi, Rus 9M729 füzesinin INF’i ihlal ettiğini savunuyor. NATO'dan yapılan açıklamada da Rusya'nın nükleer kabiliyete sahip 9M729 füze sistemini geliştirmeye devam ettiği ve INF kurallarına riayet etmediği kaydedilmişti.

Rusya ise söz konusu suçlamalara füzenin menzilinin 500 kilometreden kısa olduğu için anlaşmaya aykırı olmadığı yanıtını vermişti. INF anlaşması söz konusu balistik füzelerin menzilini 500 kilometre ile sınırlıyordu.

AFP / BW,ET

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