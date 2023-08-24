Putin Prigojin'in hayatını kaybettiğini doğruladı

Prigojin'in akıbetine ilişkin ilk kez konuşan Putin, Wagner liderinin öldüğünü dolaylı yoldan doğruladı. Rus lider, Prigojin'i "ciddi hatalar yapmış, yetenekli bir iş insanı" olarak tanımladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de içinde bulunduğu belirtilen ve ülkenin batısında düşen uçağa ilişkin ilk kez konuştu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Putin, kullandığı ifadelerle yolcu listesinde adı bulunan Prigojin’in de hayatını kaybettiğini doğrulamış oldu. Olaya ilişkin elde edilen ilk verilerin Wagner mensuplarının uçakta bulunduğunu doğrular nitelikte olduğunu söyleyen Putin, "Bu insanların Ukrayna'da Neo-Nazi rejimiyle mücadeleye yönelik ortak davamızda önemli bir katkı sunduğunun altını çizmek isterim, bunu biliyoruz ve unutmayacağız" diye konuştu.

Prigojin'i 1990'lı yılların başından bu yana tandığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı, Wagner liderinin, "ciddi hatalar yaptığını" ifade etti. Putin, "Karmaşık bir kadere sahip, yetenekli bir iş adamı" olarak nitelendirdiği Prigojin'in Rusya’nın yanı sıra yurt dışında, özellikle Afrika'da da çalıştığını söyledi.

"Bildiğim kadarıyla dün daha yeni Afrika’dan dönmüştü. Orada bazı yetkililerle görüşmüştü. Kesin olan ise, bu sabah Araştırma Komitesi'nin başı, bana olayla ilgili ilk soruşturmayı başlattıklarını iletti. Soruşturma tam anlamıyla sürdürülecek ve nihayete erdirilecektir" diyen Putin, uzman incelemeleri ve teknik incelemelerin ise zaman alacağını kaydetti.

Düşen uçağın yolcu listesinde Prigojin'in isminin de bulunduğunun açıklanmasının ardından bazı vatandaşlar St. Petersburg'taki Wagner merkezinin önüne gelerek çiçek bıraktı Fotoğraf: Str/AFP/Getty Images

Çarşamba günü bir özel uçağın, Moskova'nın 200 kilometre kuzeybatısındaki Tver bölgesinde yere çakılarak infilak ettiği ve içinde bulunan tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirilmişti. Yolcu listesinde, Wagner grubunun lideri Prigojin'in de bulunduğu kaydedilmişti.

Prigojin'in emrindeki paralı askerler, 22-23 Haziran'da ülkenin güneyinden harekete geçerek başkent Moskova'ya doğru hızla ilerlemiş, Prigojin isyanının "yozlaşmış" ve "beceriksiz" olarak tanımladığı Rus askeri yönetimini hedef aldığını belirtmişti. "Rus kanı dökülmesini önlemek" gerekçesiyle kısa süre içinde isyanı sona erdiren Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun arabuluculuğunda Moskova ile yapılan anlaşma uyarınca Belarus'a gitmişti. Son olarak Pazartesi günü Prigojin'i Afrika'da gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girmişti.

DW,Reuters / SÖ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?