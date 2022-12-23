Putin Patriotları engel olarak görmüyor

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın ABD’den aldığı Patriot füzelerinin eski olduğunu ve Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı çözmek için yeterli olmadığını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devlelteri (ABD) Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya verdiği bir ünite Patriot sistemi sözüne istinaden, bu sistemi "oldukça eski" olarak nitelendirdi ve Moskova'nın bunu aşmak için bir çözüm bulacağını söyledi. Putin ayrıca Rusya'nın Ukrayna ile savaşa son vermek istediğini ve bu durumun kaçınılmaz olarak diplomatik yollarla olacağını aktardı.

"Hedefimiz askeri çatışma çarkını döndürmek değil, aksine, bu savaşı sona erdirmek" ifadelerini kullanan Putin, "Bunu sona erdirmek için çaba göstereceğiz ve tabii ki ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.

ABD Putin'in açıklamasını kuşkuyla karşıladı

Ancak bu değerlendirmeler ABD tarafından kuşkuyla karşılandı. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Putin'in savaşı sona erdirmek için "müzakere etmeye istekli olduğuna dair sıfır işaret verdiğini" dile getirdi.

Gazetecilere konuşan Kirby "Onun (Putin) karada ve havada yaptığı her şey Ukrayna halkına şiddet uygulamaya ve savaşı tırmandırmaya devam etmek isteyen bir adama işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Moskova müzakereye açık olduğunu yinelerken, Ukrayna ve müttefikleri bunu, cephede uğradığı yenilgiler nedeniyle Moskova'nın zaman kazanma taktiği olarak değerlendiriyor.

Zelenskiy'nin ABD ziyareti

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından ülkesine döndü. Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez yurt dışına çıkan Zelenskiy, Washington'da Başkan Joe Biden ile bir araya gelmiş ve ABD Kongresi'nde bir konuşma yaparak Ukrayna için daha fazla destek talebinde bulunmuştu.

Haberleşme uygulaması Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri, "Washington'dan iyi sonuçlar ile dönüyoruz. Gerçekten yararlı olacak bir şeyle" dedi.

Volodimir Zelenskiy ve Joe Biden Fotoğraf: Kevin Lamarque/REUTERS

Biden yönetimi Ukrayna'ya 1,85 milyar dolar yardım ve bir ünite Patriot sistemi verme taahhüdünde bulundu. Zelenskiy Kongre'de yaptığı konuşmada ABD yardımlarının demokrasiye yatırım olduğunu ve Patriot sisteminin bir hava kalkanı oluşturma yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Rus hava saldırılarına hedef olan Ukrayna'da milyonlarca kişi kış mevsiminde elektrik, su ve doğal gazdan yoksun bir hayat yaşıyor.

Putin daha önce yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırımların işe yaramayacağını ve Batılı ülkelerin silah yardımlarının çatışmayı sadece daha da uzatacağını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesinin uzlaşma için faydalı olmadığını belirterek, "Ve bu durum Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyonu sırasında hedeflerine ulaşmasını engelleyemez" dedi.

"Görüşmelerin başlayabilmesi için NATO eğitmenleri Ukrayna'dan ayrılmalı"

Öte yandan üst düzey bir Rus diplomat Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya için güvenlik garantileri konusundaki görüşmelerin Ukrayna'da NATO eğitmenleri ve "paralı askerler" varken gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika departmanı sorumlusu Alexander Darchiev, Rus devlet haber ajansı TASS'a verdiği bir söyleşide, "Zelenskiy rejimine silah ve finansman seli durmadan, Amerikan ve NATO askerleri/eğitmenleri geri çekilmeden" görüşmeler için erken olacağını söyledi.

Reuters / SSB,ET