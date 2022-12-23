  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Vladimir PutinFotoğraf: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture-alliance
PolitikaRusya

Putin Patriotları engel olarak görmüyor

2 saat önce

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın ABD’den aldığı Patriot füzelerinin eski olduğunu ve Moskova ile Kiev arasındaki çatışmayı çözmek için yeterli olmadığını dile getirdi.

https://p.dw.com/p/4LLv9

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devlelteri (ABD) Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya verdiği bir ünite Patriot sistemi sözüne istinaden, bu sistemi "oldukça eski" olarak nitelendirdi ve Moskova'nın bunu aşmak için bir çözüm bulacağını söyledi. Putin ayrıca Rusya'nın Ukrayna ile savaşa son vermek istediğini ve bu durumun kaçınılmaz olarak diplomatik yollarla olacağını aktardı.

"Hedefimiz askeri çatışma çarkını döndürmek değil, aksine, bu savaşı sona erdirmek" ifadelerini kullanan Putin, "Bunu sona erdirmek için çaba göstereceğiz ve tabii ki ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.

ABD Putin'in açıklamasını kuşkuyla karşıladı

Ancak bu değerlendirmeler ABD tarafından kuşkuyla karşılandı. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Putin'in savaşı sona erdirmek için "müzakere etmeye istekli olduğuna dair sıfır işaret verdiğini" dile getirdi.

Gazetecilere konuşan Kirby "Onun (Putin) karada ve havada yaptığı her şey Ukrayna halkına şiddet uygulamaya ve savaşı tırmandırmaya devam etmek isteyen bir adama işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Moskova müzakereye açık olduğunu yinelerken, Ukrayna ve müttefikleri bunu, cephede uğradığı yenilgiler nedeniyle Moskova'nın zaman kazanma taktiği olarak değerlendiriyor.

Zelenskiy'nin ABD ziyareti

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD'ye yaptığı ziyaretin  ardından ülkesine döndü. Savaşın başlangıcından bu yana ilk kez yurt dışına çıkan Zelenskiy, Washington'da Başkan Joe Biden ile bir araya gelmiş ve ABD Kongresi'nde bir konuşma yaparak Ukrayna için daha fazla destek talebinde bulunmuştu.

Haberleşme uygulaması Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri, "Washington'dan iyi sonuçlar ile dönüyoruz. Gerçekten yararlı olacak bir şeyle" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden - (Washington / 21.12.2022)
Volodimir Zelenskiy ve Joe BidenFotoğraf: Kevin Lamarque/REUTERS

Biden yönetimi Ukrayna'ya 1,85 milyar dolar yardım ve bir ünite Patriot sistemi verme taahhüdünde bulundu. Zelenskiy Kongre'de yaptığı konuşmada ABD yardımlarının demokrasiye yatırım olduğunu ve Patriot sisteminin bir hava kalkanı oluşturma yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Rus hava saldırılarına hedef olan Ukrayna'da milyonlarca kişi kış mevsiminde elektrik, su ve doğal gazdan yoksun bir hayat yaşıyor.

Putin daha önce yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırımların işe yaramayacağını ve Batılı ülkelerin silah yardımlarının çatışmayı sadece daha da uzatacağını söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesinin uzlaşma için faydalı olmadığını belirterek, "Ve bu durum Rusya Federasyonu'nun özel askeri operasyonu sırasında hedeflerine ulaşmasını engelleyemez" dedi.

"Görüşmelerin başlayabilmesi için NATO eğitmenleri Ukrayna'dan ayrılmalı"

Öte yandan üst düzey bir Rus diplomat Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya için güvenlik garantileri konusundaki görüşmelerin Ukrayna'da NATO eğitmenleri ve "paralı askerler" varken gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika departmanı sorumlusu Alexander Darchiev, Rus devlet haber ajansı TASS'a verdiği bir söyleşide, "Zelenskiy rejimine silah ve finansman seli durmadan, Amerikan ve NATO askerleri/eğitmenleri geri çekilmeden" görüşmeler için erken olacağını söyledi.

 

Reuters / SSB,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Şule Çet cinayetini protesto etmek için Ankara Adalet Sarayı önünde toplanan göstericiler

Yargıtay Şule Çet davasında verilen cezaları onadı

Hukuk ve Adalet1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Göç İdaresi Dairesi

Türkiye'den Almanya'ya ilticada yüzde 216 artış

Türkiye'den Almanya'ya ilticada yüzde 216 artış

Politika5 saat önce

Asgari ücret açlık sınırında

Asgari ücret açlık sınırında

Ekonomi21 saat önce
external

Ayşenur Arslan: Tazminat davası açacağım

Ayşenur Arslan: Tazminat davası açacağım

Hukuk ve Adalet17 saat önce04:07 dak.
external

Süleyman Soylu'nun İBB hamlesi

Süleyman Soylu'nun İBB hamlesi

Politika17 saat önce04:08 dak.
external

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Politika19 saat önce06:33 dak.
external

Belgeselciler neden tutuklanıyor?

Belgeselciler neden tutuklanıyor?

Hukuk ve Adalet22 Aralık 202205:03 dak.
Ana sayfaya dön