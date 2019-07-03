 Putin nükleer denizaltı yangınını doğruladı | DÜNYA | DW | 04.07.2019

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DÜNYA

Putin nükleer denizaltı yangınını doğruladı

Rusya, çıkan yangın nedeniyle 14 askerin öldüğü Rus denizaltısının bir nükleer denizaltı olduğunu doğruladı. Kremlin, "çok gizli" olduğu gerekçesiyle üç gündür olayla ilgili bilgi paylaşmıyordu.

Putin, denizaltıdaki yangın hakkında Şoygu'dan bilgi aldı.

Putin, denizaltıdaki yangın hakkında Şoygu'dan bilgi aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Barents Denizi'nde Pazartesi günü yanan Rus denizaltısının nükleer reaktörlü olduğunu teyit etti.

Denizaltının nükleer reaktörle çalıştığı, Putin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki görüşmenin içeriğinin Kremlin tarafından yayımlanmasıyla doğrulanmış oldu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede denizaltıdaki nükleer reaktörün durumunu soran Putin, reaktörün güvenliğinin mürettebat tarafından başarıyla sağlandığı yanıtını aldı. Şoygu'nun ayrıca reaktörün sorunsuz şekilde çalıştığını aktardığı açıklandı. Rusya Savunma Bakanı, yangının, denizaltının batarya bölümünde çıktığını, ardından yayıldığını belirtti.

Kremlin "çok gizli" demişti

Hem Kremlin hem de Savunma Bakanlığı, yangın çıkan denizaltının bir nükleer denizaltı olduğu yönündeki haberleri doğrulamaktan kaçınmıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "ulusal güvenlik ve Rus devletinin çıkarları açısından çok gizli bilgiler söz konusu olduğu" için kamuoyuyla daha fazla bilgi paylaşamayacağını söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise adını ve tipini açıklamadığı denizaltının deniz tabanında araştırma yapmak için bölgede olduğunu duyururken başka detay vermemişti.

Denizaltıdaki yangın Pazartesi günü çıkmasına karşın kamuoyuna bir gün sonra açıklanmıştı. Putin de bu olayla ilgilenmek için Salı günü öğleden sonraki programını iptal etmişti. Yangında 14 Rus askerini hayatını kaybetmişti. İsmi hâlen açıklanmayan denizaltı, yangından sonra Severomorsk üssüne götürülmüştü.

Yangının yaşandığı bölge yakınlarında bulunan Norveç'teki Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu olayın ardından yaptığı açıklamada, denizdeki radyasyon düzeyinde sıradışı bir artış gözlemlenmediğini duyurmuştu.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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