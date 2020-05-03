 Putin karşıtı Rus gazeteci saldırıya uğradı | DÜNYA | DW | 31.08.2020

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DÜNYA

Putin karşıtı Rus gazeteci saldırıya uğradı

Kremlin karşıtı tutumuyla tanınan gazeteci ve aktivist Yegor Şukov, uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Yüzünde kesikler oluşan Şukov hastaneye kaldırıldı.

Kremlin karşıtı aktivist ve gazeteci Yegor Şukov

Kremlin karşıtı aktivist ve gazeteci Yegor Şukov

Kremlin karşıtı aktivist ve gazeteci Yegor Şukov, Moskova'da saldırıya uğradı. Şukov'un uğradığı saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.

Rusya'da yayın yapan radyo istasyonu Echo Moskvy'nin Pazartesi günü aktardığına göre, 22 yaşındaki aktivist yüzündeki derin kesikler ve beyin sarsıntısı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Pazar günkü yayınının ardından kimliği belirsiz iki kişinin Şukov'un evinde pusu kurduğu ve Şukov'a saldırdığı belirtiliyor. Şukov'un ekibi, sosyal medya üzerinden gazetecinin nasıl yaralandığını gösteren görüntüler yayınladı. Yayınlanan görüntüler, genç aktivistin yerdeyken de kafasına vurulmaya devam edildiğini gösteriyor.

Echo Moskvy Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, Şukov'un saldırıyla ilgili olarak polise şikayette bulunduğunu açıkladı.

Rusya'da tanınan bir blog yazarı olan Şukov, daha önce, Rusya'nın devlet başkanı olmak istediğini de söylemişti. Siyaseten yetenekli ve hazırcevap bir kişi olarak tanınan Şukov, geçen yıl düzenlenen protesto eylemlerinde öğrenci olarak yer almıştı. Bir mahkeme, gözaltına alınan genç aktivisti üç yıl boyunca şartlı gözetim altında tutulması koşuluyla şartlı salıvermiş ve Şukov'un internet üzerinden kendi video kanalından yayın yapmasını yasaklamıştı. Bunun üzerine gazeteci, Echo Mosvky için çalışmaya başlamıştı.

Şukov'un videoları, yüksek izlenme oranlarına sahip. Şukov daha önce Rusya'nın önde gelen muhalif siyasetçisi Aleksey Navalni ile de röportaj yapmıştı.

dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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