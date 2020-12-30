 Putin ile Merkel ortak aşı üretimini görüştü | DÜNYA | DW | 05.01.2021

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DÜNYA

Putin ile Merkel ortak aşı üretimini görüştü

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada Putin ile Merkel’in, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ortak aşı üretme konusunda görüş alışverişinde bulundukları belirtildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Arşiv)

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Almanya-Rusya ortaklığında koronavirüs aşısı üretimi konusunda görüş alışverişinde bulundukları bildirildi. Kremlin Sarayı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre iki lider, "Koronavirüs pandemisi ile mücadelede olası iş birliği" hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada, görüşmenin "ağırlık noktasını, olası bir ortak aşı üretimi perspektifinin" oluşturduğu ifade edilerek, konuyla ilgili görüşmelerin iki ülke sağlık bakanlıkları arasında devam ettirilmesine karar verildiği vurgulandı. 

Almanya hükümetinin bir sözcüsü de, Merkel ile Putin arasında pandemi ile mücadele hakkında bir görüşme gerçekleştirildiğini doğruladı.

Almanya, ülke çapında uyguladığı aşı kampanyasında şu ana dek BioNTech-Pfizer ortaklığında üretilen aşıyı kullanıyor. Avrupa İlaç Dairesi (EMA), Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın yanı sıra İsrail tarafından da ruhsat verilen aşının, Avrupa Birliği'nde de (AB) kullanımını görüşmek üzere çarşamba gününe bir toplantı düzenledi.

Almanya'da hükümete yeterli sayıda aşı siparişi vermediği ve bu sebepten dolayı aşı kampanyasının çok yavaş ilerlediği yönünde eleştiriler yapılıyor.

Rusya ise 5 Aralık'ta başlattığı aşı kampanyasında, risk grubunda olan kişileri ülkede üretilen Sputnik V aşısı ile aşılamaya devam ediyor. Rus yetkililerin, henüz son test safhası tamamlanmadan söz konusu aşıya geçen ağustos ayında ruhsat vermiş olması, uluslararası tepkilere neden olmuştu.

AFP /  ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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