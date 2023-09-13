Putin ile Kim Vostoçni Uzay Üssü'nde buluştu

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. Buluşma öncesinde Kuzey Kore yeni bir füze denemesi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vostoçni Uzay Üssü'nde bir araya geldi. İki lider burada kameralar önünde uzun süre tokalaştı. Putin, Kim'e "Seni gördüğüme sevindim. Burası bizim yeni kozmodromumuz" dedi. Kim de Putin'e "yoğun olmasına karşın" kendisini Rusya'ya davet etmiş olmasından ve sıcak karşılamadan ötürü teşekkür etti. Liderler uzay üssünde incelemelerde bulunduktan sonra ikili görüşmeye geçilecek.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u taşıyan tren Fotoğraf: Telegrammkanal @primamedia via AP/picture alliance/dpa/

Kim'in başkent Pyongyang'dan zırhlı bir trenle iki ülkenin sınır bölgesinde yer alan Kasan kentine geldiği öğrenildi. Kuzey Kore medyasında yer alan haberlere göre Kim burada askeri bando eşliğinde törenle karşılandı. Bölge Valisi Oleg Kozhemyako ve Doğal Kaynaklar Bakanı Aleksander Kozlov tarafından karşılanan Kim dört yıl sonra Rusya'ya resmi ziyarette bulunma kararının Moskova ile ilişkilere "stratejik öncelik verdiğinin" bir göstergesi olduğunu söyledi.

Putin ve Kim'in gündeminde hangi konular var?

Rus haber ajansları iki liderin gündeminde "ticaret yolları" ve "uluslararası ilişkilerin" olduğunu yazıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'a iki liderin görüşmesinde Rusya'ya silah tedarikinin gündemde olup olmadığı soruldu. Peskov soruya verdiği yanıtta iki ülkenin kamuya açıklanmayacak "hassas" konularda iş birliği yaptığını söyledi.

Putin de görüşmede askeri ve teknik konuların konuşulup konuşulmayacağı sorusuna "Acele etmeden tüm konuları konuşacağız. Zamanımız var" yanıtını verdi.

Rusya'nın görüşmeden beklentisinin 18 aydır süren Ukrayna savaşı nedeniyle boşalan cephaneliklerini yeniden doldurmak olduğu yorumu yapılıyor. Kim'in ise ülkesine yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını baypas etme yolları aradığı, ekonomik yardım ve askeri teknoloji desteği talep edeceği ileri sürülüyor. Rusya geçmişte Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları desteklemişti.

Putin Kim buluşması öncesinde Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada kısa menzilli iki balistik füzenin doğuya doğru fırlatıldığı ve denize düştüğü belirtildi. Güney Kore füze denemesini kınadı.

AFP, AP, Reuters / EC, HT

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