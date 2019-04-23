Putin: İdlib’e tam kapsamlı bir saldırı şu an için uygun değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'nin İdlib eyaletindeki teröristler ile mücadeleye devam” edilmesi gerektiğini söyledi. Putin, ancak tam kapsamlı bir saldırının "şu an için uygun olmadığını” ve sivillerin güvenliğinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin elinde kalan son bölge olan Hayat Tahrir el Şam örgütünün kontrolündeki İdlib; Rusya, İran ve Türkiye'nin vardığı İdlib mutabakatına karşın birkaç haftadır rejimin ve müttefiki Rusya'nın yoğun hava saldırılarına hedef oluyor.

Çin'in "yeni İpek Yolu" olarak bilinen "Bir Kuşak, Bir Yol" zirvesi nedeniyle Pekin'de bulunan Putin, Suriye'deki krize siyasi bir çözüm bulma çabaları kapsamında, Rusya’nın ülkenin yeni anayasasını yazacak olan komitenin kurulmasına ilişkin muhalif güçlerle işbirliği yapacağını da belirtti.

Rusya, Suriye Savaşı'nda Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlere destek verdi. Esad, sekiz yıllık savaşta ülke topraklarının çoğunun kontrolünü geri aldı ancak çatışmalar devam ediyor.

ABD’nin İran’dan petrol ithal eden ülkelere yaptırım muafiyetlerinin süresinin uzatılmayacağını açıklaması, arz sıkıntısı endişesine yol açtı.

"Rusya petrol üretimini derhal artırmayacak”

Putin, ABD'nin İran’dan petrol ithal eden ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yaptırım muafiyetlerinin süresinin uzatılmaması yönündeki kararına ilişkin açıklamalar da yaptı. Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin, İran'dan petrol ithal edenlere yönelik yaptırım muafiyeti sona erir ermez petrol üretimini derhal artırmayacağını açıkladı.

Putin, Pekin'deki zirve sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya, yalnızca Çin'in değil, dünyadaki tüm ortaklarımızın ihtiyaçlarını da karşılamaya hazır” dedi. "Şu anda günde 1,5 milyon varil petrol üretiyoruz ve daha fazlasını üretebiliriz. Devasa bir potansiyele sahibiz.” şeklinde konuşan Rusya Devlet Başkanı, "Ancak üretimi belirli bir düzeyde sürdürme konusunda OPEC ile bir anlaşmamız var ve bu anlaşma Temmuz ayına kadar geçerli.” dedi.

ABD hafta başında, İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmek amacıyla 2 Mayıs’tan itibaren, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Türkiye gibi ülkelere tanınan yaptırım muafiyetinin sona ereceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın da acil planı yok

Muafiyetlerin sona ereceği haberi, arz sıkıntısı endişesine yol açarak petrol fiyatlarının son altı ayın en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu. “Dünya enerji pazarının nasıl tepki vereceğini düşünemiyorum.” diyen Putin, "Suudi Arabistan da dahil olmak üzere hiçbir ortağımız OPEC’teki anlaşmalarımızdan çekilmiyor” hatırlatmasında bulundu.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan da, yaptırım muafiyetinin sona ermesinden sonra petrol üretimini artırmaya yönelik hiçbir acil planı olmadığını duyurmuştu.

İran'ın ham petrolünün dünya pazarına girememesi nedeniyle doğacak boşluğu kapatmak için Riyad'ın devreye girebileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyordu.

rtr,AFP/AÜ, JD

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