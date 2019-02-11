Putin: İdlib'de terörist gruplara müsaade edemeyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen üçlü Suriye zirvesinde İdlib'deki terörist grupların varlığına müsade edilmeyeceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldiği zirvede konuşan Putin, Suriye'nin İdlib kentindeki duruma dikkat çekti.

Moskova, El Kaide uzantısı Heyet Tahrir Şam'ın İdlib'de kontrolü ele geçirmesine tepki gösteriyor. Şam yönetimine açık destek veren Rusya, militanların İdlib'den çıkarılması için askeri operasyon düzenlenmesini istiyor.

Ruhani'den Putin'e destek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Putin ve Erdoğan'a İdlib'i militanlardan temizleme girişimine destek vereceklerini söyledi. Ruhani, isimlerini değiştirdikleri için bu grupların peşini bırakamayacaklarını vurguladı. İdlib'de kontrolü elinde tutan El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, adını Heyet Tahrir Şam olarak değiştirmişti.

Ruhani ayrıca İdlib'deki durumu çözmek için çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini de söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de çözüm için Erdoğan ve Putin geçtiğimiz Eylül ayında bir anlaşma sağlamıştı. İdlib mutabakatı, bölgedeli cihatçıların 15 Ekim'e kadar kentten çıkarılmasını öngörüyordu. Ancak, Ocak ayında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam, yaklaşık üç milyon sivilin yaşadığı İdlib'de kontrolü ele geçirmişti.

DW,rtr/ÖA,GA

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