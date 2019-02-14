Putin: İdlib için ek adımlar üzerinde uzlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve İran ile birlikte Suriye'nin İdlib kentindeki "terör yuvasını" temizlemek için ek adım atma konusunda uzlaşma sağladıklarını açıkladı.

Putin bu açıklamayı, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ile yaptığı üçlü Suriye Zirvesi sonrasında yaptı.

Putin, "İdlib'deki terrorist grupların varlığına müshama göstermemeliyiz. Bu nedenle terörist yuvasını yok etmek için Rusya, Türkiye ve İran'ın somut adım atmayı değerlendirmesini öneriyorum" diye konuştu. Putin, bu adımların ne olacağı hakkında bilgi vermedi.

Konuya ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada ise İdlib'e yönelik bir askeri operasyon konusunda uzlaşma sağlanmadığı belirtildi.

Ruhani'den İdlib desteği

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İdlib'i teröristlerden temizleme çabalarına destek vereceklerini söyledi. Ruhani, isimlerini değiştirdikleri için bu grupların peşini bırakamayacaklarını vurguladı. İdlib'de kontrolü elinde tutan El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, adını Heyet Tahrir Şam olarak değiştirmişti.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'de çözüm için Erdoğan ve Putin geçtiğimiz Eylül ayında bir anlaşma sağlamıştı. İdlib mutabakatı, bölgedeki cihatçıların 15 Ekim'e kadar kentten çıkarılmasını öngörüyordu. Ancak, Ocak ayında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam, İdlib'de kontrolü ele geçirdiği bildirilmişti.

İdlib ortak açıklamada da yer aldı

İdlib'e ilişkin mesajlar, Soçi zirvesi sonunda yayınlanan ortak açıklamada da yer aldı. Açıklamada, "bölgedeki ateşkes ihlallerinin azaltılmasını temin etmek için somut adımlar atma konusunda mutabık kalındığı" ifadesine yer verildi. Ayrıca BM tarafından terörist olarak tanınan El Kaide, El Nusra ve IŞİD gibi örgütlerle bağlantılı tüm grupların ortadan kaldırılması için kararlılık dile getirildi.

Zirveye ilişkin değerlendirmesinde Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti. Siyasi çözüm yolunda ciddi mesafeler aldık" açıklamasını yaptı.

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