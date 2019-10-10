Putin: IŞİD'liler askeri harekât sırasında kaçabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekât nedeniyle IŞİD'in yeniden güçlenmesinden kaygı duyduğunu dile getirdi.

Interfax ajansının haberine göre, Putin Cuma günü Türkmenistan ziyareti sırasında Türkiye'nin askeri harekâtının olası etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Suriye'nin kuzeyinde IŞİD militanlarının yoğunlaştığı bölgeler bulunuyor. Şimdiye kadar bu bölgeler silahlı Kürt güçlerinin denetimi altındaydı. Türk ordusu bu bölgelere girdiği zaman, Kürtler bu kampları terk etmek zorunda kalacak" şeklinde konuşan Putin, IŞİD savaşçılarının "kaçabileceğine" dikkat çekti.

Putin kaygılarını "Türk ordusunun bu konuda hızla kontrolü ele alıp alamayacağı konusunda emin değilim" sözleriyle dile getirdi.

Rusya lideri bu tehdit karşısında uyanık olunması ve istihbarat kaynaklarını harekete geçirerek, bu somut tehlikenin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından "itidal" çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Moskova'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt güçlere karşı Türkiye tarafından yürütülen askeri harekâttan duyulan kaygıya işaret edilerek, Türkiye ve taraflara itidalli bir tutum izleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bölgede durumun daha da istikrarsızlaşmasın izin verilmemesi gerektiği belirtildi. Suriye hükümet ile Kürt güçleri arasında görüşme çağrısında bulunan Dışişleri Bakanlığı, diyaloğun sağlanması için gereken yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Reuters,AP/JD,GA

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