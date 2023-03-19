Putin işgal altındaki Mariupol'ü ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, savaşın başından bu yana ilk kez, Rus orduları tarafından işgal edilen Ukrayna topraklarına ziyarette bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ilk kez, Rus ordusu tarafından işgal edilen Ukrayna topraklarını ziyaret etti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in, savaşta büyük tahribata uğrayan, Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol'a bir "iş gezisinde" bulunduğu bildirildi.

Rus devlet televizyonu da, Putin'i Mariupol caddelerinde otomobil kullanırken gösteren görüntülerini yayınladı. İlgili haberde, Rusya Devlet Başkanı'nın önce liman kenti üzerinde helikopter ile turlayarak yetkililerden bilgi aldığı, daha sonra da kentin bazı noktalarında otomobilinden inerek halkla sohbet ettiği aktarıldı.

Putin'e Mariupol'de eşlik eden Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, kentin yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler vererek, "İnsanların şehre dönmeye başladığını" ve Mariupol'de, toplu taşıma sistemi ile sokak lambalarının yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi. Husnullin ayrıca, üniversite yapılarından birinin, öğrenci yurtları ile birlikte tekrar eksiksiz kullanıldığını dile getirdi.

Savaşta büyük bir yıkıma uğrayan Mariupol'da enkaz kaldırma çalışmaları Fotoğraf: Alexander Ermochenko/REUTERS

Rus devlet televizyonundaki görüntülerde, Devlet Başkanı Putin'in, kentteki senfoni orkestrası salonunu da ziyaret ettiği ve buradaki seyirci koltuklarından birinde bir süre oturduğu görüntüler de yer aldı. Ayrıca, Putin'in sohbet ettiği bazı Mariupollülerin de, Rusya Devlet Başkanı'na, bu habersiz ziyareti için teşekkür ettiklerini gösteren görüntüler de, ilgili haberde yer aldı.

Rostov'da komuta kademesi ile toplantı

Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın şehirlerinden Rostov'da, Ukrayna Savaşı'ndaki Rus ordularının koordine edildiği komuta merkezini de ziyaret etti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in, "Askeri Özel Operasyon" komuta merkezinde, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve diğer komutanlardan, çatışmaların gidişatı hakkında brifing aldığı duyuruldu.

Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde komşusu Ukrayna'ya saldırarak savaşı başlatmış ve uzun süre abluka altında tuttuğu Mariupol kentini 20 Mayıs'ta tamamen kontrolüne geçirmişti. Ukrayna yönetimi, büyük bir tahribata uğrayan kenti Rus işgalinden kurtarmayı hedefliyor.

dpa / ET,HT