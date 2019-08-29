 Putin: G7 türü bir grupta Türkiye de olmalı | DÜNYA | DW | 05.09.2019

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DÜNYA

Putin: G7 türü bir grupta Türkiye de olmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye, Hindistan ve Çin'in de içinde bulunacağı daha geniş bir G7 türü gruba ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erdoğan ve Putin

Erdoğan ve Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7 grubu toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ve Türkiye, Hindistan ve Çin'in de içinde bulunacağı daha geniş bir gruptan da memnuniyet duyacağını söyledi.

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, Çin veya Hindistan'ın parçası olmadığı etkin bir uluslararası örgüt düşünemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuyu görüştüğünü söyleyen Putin, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki ve bölgedeki rolünü göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin bu tip organizasyonların içinde olmasının uygun olacağını dile getirdi.

Nükleer Kuvvetler Anlaşması

Putin konuşmasında, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda da bulundu. Putin ayrıca Rusya'nın ABD'nin 2 Ağustos'ta Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan resmen çekilmesi sonrasında bu anlaşma kapsamında yasaklanan füzeleri üretebileceğini ancak ABD ilk adımıatmadıkça füzeleri konuşlandırmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'de füze konuşlandırmakla ilgili açıklamalarını endişe ile izlediğini kaydetti. Putin buna gerekçe olarak Rusya'nın bazı bölgelerinin füzelerin menziline girmesini gösterdi.

ABD'nin çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) karadan fırlatılan ve menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan tüm füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu. Anlaşma 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.

Reuters,DHA/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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