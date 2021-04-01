Putin görev süresini 2036’ye kadar uzatan yasayı imzaladı

Rusya'da geçen yıl referandumda onaylanan anayasa değişiklikleri kapsamındaki yasa, 20 yıldır iktidarda olan Putin'e iki dönem daha seçilme olanağı tanıyor. Mevcut görev süresi 2024'te sona erecek olan Putin, böylece 2036'ya kadar koltuğunu koruyabilecek.

68 yaşındaki Putin mevcut yasalara göre altı yıllık görev süresinin dolduğu 2024'te bir kez daha aday olamayacaktı. Putin görev süresini uzatmanın kurmaylarının "onun yerine muhtemel halef aramakla uğraşmak” yerine kendi işlerine odaklanmalarını sağlayacağını söylüyor.

Yeni yasada da devlet başkanlarının görev süresi iki dönemle sınırlandırılıyor. Bu nedenle anayasa değişiklikleri Putin'in görevde geçirdiği dönemi "sıfırlamak" için şahsına özel bir düzenleme olmakla eleştiriliyor. Rus muhalifler Putin'i "ömür boyu" devlet başkanlığı peşinde koşmakla suçluyor.

Yasa geçen ay parlamentonun üst ve alt kanadında kabul edilmişti, Putin'in imzasıyla yürürlüğe girdi.

2000'den beri iktidarda

2000 yılında devlet başkanlığına seçilen Putin, dörder yıllık iki görev döneminin ardından yasalar gereği üçüncü kez seçilemeyeceğinden görevi siyasi müttefiki Dimitri Medvedev'e devretmiş, bu dönemde başbakanlık yapmış, ardından 2012'de düzenlenen seçimlerle yeniden devlet başkanlığı koltuğuna geri dönmüştü. 2008'de yapılan değişiklikle devlet başkanlığı görev süresi 4 yıldan 6 yıla çıkarılmıştı.

Geçen yıl haziran ayında yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 78'i anayasa değişiklikleri lehine oy kullanmıştı. Anayasa değişiklikleri, Putin'in görev süresini uzatmanın yanı sıra Devlet Başkanına Anayasa Mahkemesi yargıçlarını atama gibi yetkiler de veriyor.

AP,rtr/SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe