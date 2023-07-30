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Putin: Erdoğan ile Çarşamba telefonda görüşeceğiz

2 saat önce

Putin,Cumartesi günü St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile ilişkilere de değinen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çarşamba günü telefonda görüşeceklerini açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinFotoğraf: Sergei Bobylev/TASS/imago images

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Cumartesi günü St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çarşamba günü telefonda görüşmek için anlaştıklarını açıkladı. Putin, ya kendisinin Türkiye'ye giderek ya da Erdoğan’ın Rusya’ya gelerek yüz yüze görüşme konusunda daha önce anlaştıklarını aktardı.

Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu belirten Putin, Türkiye'de gaz satışları için elektronik bir ticaret platformunun oluşturulmasını içerdiğini vurguladı.

Putin, Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ülkelerinin uyguladığı yaptırımların ardından geçen yıl enerji ihracatında yeni  bir yol olarak Türkiye'de bir Rus "doğal gaz merkezi" kurulmasından söz etmişti.

Putin ayrıca Türkiye ile Ukraynalı Azov Taburu komutanlarının Türkiye'de kalması üzerine anlaşmalar olduğunu ve bu konu üzerine daha fazla yorum yapmayacağını belirtti. Bu ayın başında Rusya ile yapılan esir takası gereği Türkiye'de kalması gereken beş Ukraynalı komutanın Ukrayna’ya dönmesi, Kremlin'in tepkisine neden olmuştu. Komutanlar kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda tekrar cepheye döneceklerini belirtmişti.

Rusya'nın St.Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika zirvesine  Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması damgasını vurdu. Putin, zirve sonrası yaptığı konuşmada Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından tahıl fiyatlarında Rus firmaların yararına olacak şekilde bir artış olduğundan, bu gelirin bir kısmının ise "en fakir ülkelerle" paylaşılabileceğini söyledi.

rtrs, AP / AI, EC

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