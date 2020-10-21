 Putin: Erdoğan esnek ve güvenilir bir ortak | DÜNYA | DW | 22.10.2020

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DÜNYA

Putin: Erdoğan esnek ve güvenilir bir ortak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile farklı düşüncelerde olduklarını, öte yandan mevkidaşı Erdoğan'ın sert mizacına rağmen esnek ve güvenilir bir ortak olduğunu dile getirdi.

Arşiv

Arşiv

Dağlık Karabağ sorunu konusunda farklı tarafları destekleyen Rusya ve Türkiye anlaşmazlıklarını gideremiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve görüş ayrılıkları konusunda uzlaşabilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini belirtti.

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisine de değinen Vladimir Putin, "Erdoğan sert mizaçlı görünmesine rağmen esnek bir siyasetçi ve Rusya için de güvenilir bir ortak" ifadesini kullandı.

Putin şu ana dek Azerilerle Ermeniler arasındaki çatışmalarda, toplamda 5 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini ve gerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerekse Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "sürekli" temas halinde olduğunu dile getirdi. 

ABD'ye mesaj

Öte yandan Dağlık Karabağ sorununa diplomatik çözüm girişimleri sürüyor.Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ın cuma günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.

Rusya lideri Putin iki ülkenin dışişleri bakanlarının cuma günü Washington'da yapacağı görüşmelere de değinerek, "Umarım, Amerikalı ortaklarımız da, uzlaşı sağlama noktasında bizimle uyum içinde hareket ederler" şeklinde konuştu.

Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, güçlerinin İranla olan sınır bölgesinde tüm kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

Açıklamalar temkinli

Bakü ve Erivan'dan ise diplomatik çözüm konusunda temkinli açıklamalar geliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çarşamba günü yaptığı, "Uzun süre ateşkes olmayacak" açıklamasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Japon Nikkei gazetesine verdiği demeçte, prensipte Paşinyan'la görüşebileceğini belirterek, "Ancak bu Ermeni hükümetiyle barışçıl çözüm şansı maalesef çok az" dedi.

Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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