Putin: Erdoğan'ın Karadeniz önerisini inceleyeceğiz

Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz ticaretinin güvenliğiyle ilgili yeni bir öneri sunduğunu belirtti. Putin bir ateşkes için Ukrayna'da işgal ettikleri topraklardan çıkmayacaklarını da söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazan'daki ikili görüşme sırasında Karadeniz'de ticaretin güvenliğiyle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu açıkladı.

Rus devlet televizyonuna konuşan Putin henüz Türk tarafının ilettiği belgeleri inceleyecek zaman bulamadığını belirtti, "Açıkçası, Türk ortaklarımızın ve dostlarımızın bize verdiği belgeleri okumaya bile vaktim olmadı" dedi.

Putin Erdoğan'ın önerisi için, "Bakıp göreceğiz, asla reddetmedik" dedi.

Erdoğan BRICS zirvesine katılmak için gittiği Tataristan'ın Kazan kentinden dönüşte gazetecilere uçakta verdiği mülakatta, Putin ile görüşmesinde "Karadeniz Tahıl Koridoru'nun canlandırılması ve mayınların temizlenmesi konularını" ele aldıklarını ifade etmiş, ayrıca Rusya liderinin Ukrayna ile esir takası beklentisi olduğunu belirtti.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Temmuz 2022'de Rusya ve Ukrayna Tahıl Koridoru anlaşmasına varmış, İstanbul'da bir kontrol noktası da içeren rotadan 33 milyon ton tahıl taşınmıştı. Bir yılın sonunda Rusya anlaşmadan çekilirken Türkiye o tarihten beri gemilerin güvenle geçişi için tarafları yeni bir anlaşmaya ikna etmeye çalışıyor.

Moskova, Rus çiftçisinin ürünlerinin de ticarete konu edilmesini istiyor. Öte yandan Ukrayna ticarete tek taraflı devam ediyor. Rus ordusu anlaşma bittikten hemen sonra Ukrayna limanlarını bombalasa da İstanbul-Ukrayna arasında seyreden gemilere engel olmadı.

Putin Kazan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i de ağırladı. Ukrayna Guterres'in ziyaretine tepki gösteriyor. Fotoğraf: Alexander Kazakov/Sputnik Via/ZUMA Press Wire/picture alliance

İşgal edilen topraklarda taviz yok

Putin Rus televizyonuna verdiği mülakatta savaşı bitirecek anlaşmanın sahadaki durumu yansıtması gerektiğini de söyledi.

Rusya ordusu halihazırda Ukrayna topraklarının beşte birini kontrol ediyor. Kırım'ın yanı sıra kömür ve çelik zengini Donbas bölgesinin yüzde 80'i Rusya'nın denetiminde. Ayrıca Zaporijya ve Herson bölgeleri de büyük oranda Rusya'nın elinde.

Putin, "Buralarda herhangi bir taviz vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan Kazan dönüşü ateşkes ve bir barış anlaşması için, "Amerika'da Türkevi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ile yaptığım görüşmede olduğu gibi, Sayın Putin'in de daimi ateşkesin sağlanması noktasında bir arayışının olduğunu gördük. Bunu zaten Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İstanbul'da yaptıkları görüşmelerle teyit ettiler... Arzumuz bir an önce iki ülke arasında barış için müzakereleri başlatmak, hayırlı neticeye ulaşacak yolu açmaktır" ifadelerini kullandı.

Reuters,DW / MUK,EC

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