Putin Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararını açıkladı. Putin ayrılıkçı liderlerle işbirliği ve dostluk anlaşmalarına da imza attı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ulusa sesleniş konuşması öncesinde Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıma konusunda Pazartesi günü içinde kararını vereceğini duyurmuştu. Moskova'da Ulusal Güvenlik Konseyi'yle bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı, "Sizin görüşünüzü dinledim, karar bugün verilecek'' ifadelerini kullanmıştı.

Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı liderler, Putin'den bağımsızlıklarını tanımasını talep etmişti. Luhansk'ı resmi olarak tanınmayan "halk cumhuriyeti" ilan eden ayrılıkçı lider Leonid Paseçnik'in "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve egemenliğini tanımanızı rica ediyorum'' ifadelerini kullandığı görüntülü mesajı, Rus televizyonunda yayımlanmıştı. Donetsk için aynı çağrıyı yapan ayrılıkçı lider Denis Puşilin, Moskova'ya ayrıca savunma konusunda iş birliği çağrısında bulunmuştu.

Batı'dan "sert yanıt" uyarısı

Alman hükümet sözcü tarafından verilen bilgilere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı'nı kendilerini "halk cumhuriyeti" ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın tanınması konusunda uyardı. Hükümet sözcüsü, Scholz'un böyle bir adımın Rusya'nın Minsk protokolünü tek taraflı ihlali anlamına geleceğini belirterek, Moskova'yı uyardığını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da, Putin'in söz konusu bağımsızlıkları tanıması durumunda Birliğin "sert bir yanıt vermeye hazır olduğunu'' söyledi. Borrell, "Başkan Putin'e uluslararası hukuka ve Minsk protokolüne saygı göstermeye ve Luhansk ile Donetsk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanımamaya çağırıyoruz'' diye konuştu.

ABD, bu "cumhuriyetlerin" Moskova tarafından tanınmasının uluslararası hukukun büyük bir yara alması anlamına geleceğini duyurdu.

“Minsk için umut kalmadı”

Rusya lideri Putin, Ulusal Güvenlik Konseyi'yle toplantısında Minsk anlaşmasına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Putin, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes öngören anlaşmanın uygulanmasına yönelik artık bir umut göremediklerini ifade etti.

Putin, Batı'yı da Moskova-Kiev arasındaki ihtilafı kullanarak Rusya'nın güvenliğini tehdit etmekle suçladı. Rusya Devlet Başkanı, "Ukrayna'nın ülkemizle bir ihtilaf için araç olarak kullanılması bize çok büyük bir tehdit oluşturuyor'' şeklinde konuştu. Moskova'nın önceliğinin ihtilaf değil, güvenlik olduğunu vurgulayan Putin, Kiev ve Washington'ın ise artık ihtilaf istediğini savundu.

Amerikan istihbarat birimleri, Moskova'nın Ukrayna sınırında konuşlandırdığı birlikler, tanklar ve savaş gemileriyle bir işgal hazırlığında olduğunu iddia ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, aldıkları istihbaratların Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı aldığı ve Rus komutanların birkaç gün içinde taarruza geçmek içinde hazırlık yaptığı yönünde olduğunu söylemişti.

Donetsk ve Luhansk'taki Rusya yanlısı ayrılıkçı yönetimler, geçen Cuma bölgede artan saldırıları gerekçe göstererek sivillerin Rusya'ya tahliyesine karar vermişti. Hafta sonunda Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan on binlerce kişinin Rusya'ya sığındığı bildirilmişti.

DW,AFP/SÖ,JD

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