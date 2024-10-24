Putin: BRICS değerlerini paylaşan herkese açığız

BRICS'in kapalı bir format olmadığını ve değerlerini paylaşan herkese açık olduğunu söyleyen Putin, zirvede yeni bir ortak devletler kategorisi oluşturarak genişleme sorununa özel bir önem verdiklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in kapalı bir yapı olmadığını, aynı değerleri paylaşan herkese açık olduğunu söyledi.

Putin, Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesinin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"BRICS'in kendi içinde kapalı bir format olmadığını, BRICS değerlerini paylaşan herkese açık olduğunu teyit ettik" vurgusu yapan Putin, BRICS üyelerinin "Dışarıdan dikte edilmeden ya da kimseye bazı dar yaklaşımları dayatmaya çalışmadan ortak çözümler bulmak için çalışmaya hazır olduğunu" söyledi. Putin, "BRICS'in dünyada bu tür bir iş birliğine yönelik artan talebe yanıt vermekten başka çaresi yok" şeklinde konuştu.

"Yeni bir ortak devletler kategorisi oluşturuldu"

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerle BRICS'in olası genişlemesine ilişkin açıklamalarda da bulunan Putin, "Yeni bir ortak devletler kategorisi oluşturarak BRICS'in genişlemesi sorununa da özel bir önem verdik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, BRICS ülkelerinin bir ortak ülkeler listesi üzerinde de anlaştıklarını söyledi. Olası genişlemeyi göz önünde bulundurarak, ortak ülkeler listesi üzerinde anlaşmaya varma yönünde mutabık kaldıklarını belirten Putin, zirvedeki etkinliklere katılan bazı ülkelerin BRICS birliğinin çalışmalarına tam katılım için teklif ve taleplerini ilettiklerini kaydetti.

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan ve 2010 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin katılımıyla BRICS adını alan gruba bu yılın başında Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de resmen üye oldu. Türkiye de BRICS üyeliği ile ilgilenen ülkeler arasında yer alıyor. Dünyadaki ekonomik, ticari ve siyasi sistemde Batı hegemonyasına karşı güç dengesi oluşturmak BRICS'in kuruluş amaçları arasında bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle BRICS zirvesine katıldı Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Dönem Başkanı Rusya'nın ev sahipliğinde Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesine 36 devletin liderleri ve temsilcileri ile altı uluslararası kuruluş katıldı.

Erdoğan: BRICS ile diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız

Putin'in davetiyle Kazan'a giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen BRICS Genişletilmiş Liderler Oturumunda bir konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasında, birçok uluslararası kuruluşun üyesi olan Türkiye'nin BRICS ile de iş birliğini geliştirmeye kararlı olduğu mesajını verdi.

"Sosyoekonomik kırılganlıkların arttığı ve güç dengelerinin değiştiği günümüz şartlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasının ürünü olan siyasi ve mali mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak böylesi bir ortamda 'daha adil bir dünya mümkündür' şiarıyla hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve hepimizi ilgilendiren ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya ehemmiyet veriyoruz. BRICS'in küresel ticaretin gelişimine, ekonomik büyümeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet ederek daha adil bir küresel düzenin inşasına eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz."

Erdoğan, "Türkiye olarak karşılıklı saygı ve kazan kazan temelinde yakın münasebetler geliştirdiğimiz BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu ilerletmekte kararlıyız" vurgusu yaptı.

DW/JD, BK

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